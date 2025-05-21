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Fenerbahçe'de Tadic defteri kapanıyor! Yeni adresi açıklandı

Fenerbahçe'de Tadic defteri kapanıyor! Yeni adresi açıklandı

Fenerbahçe'nin sözleşmesini uzatmama kararı aldığı Dusan Tadic'in, eski kulübü Ajax'a döneceği iddia edildi.

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Fenerbahçe, bu yaz sözleşmesi sona erecek Dusan Tadic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 36 yaşındaki Sırp oyuncunun bir sonraki durağı belli oldu.

TRT Spor'un haberine göre; Sırp oyuncu, eski takımı Ajax'a geri dönecek. Fenerbahçe'nin sözleşme görüşmesi yapmadığı Tadic'e, Hollanda ekibinin 2 yıllık sözleşme önerdiği aktarıldı.

Fenerbahçe'de gösterdiği performans

Sırp futbolcu, 2 sezonda 92 kez ilk 11'de görev aldı ve 29 gol, 32 asistlik bir performans sergiledi. Bu sezon tüm kulvarlarda 52 kez forma giyen oyuncu 13 gol, 18 asist yaptı.

Ajax'ın efsaneleri arasında yer alıyor

Tecrübeli Sırp yıldız, Fenerbahçe'den önce 5 sezon formasını giydiği Ajax'ta kulüp efsanelerinin arasında yer alıyor. 241 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 105 gol kaydederek, Hollanda ekibinin birçok başarısına adını altın harflerle yazdırdı.

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