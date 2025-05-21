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Altının kilogram fiyatı yükseldi! Ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altının kilogram fiyatı yükseldi! Ne kadar oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 178 bin liraya yükseldi. En çok işlem yapanlar belli oldu.

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Altın piyasasında en düşük 4 milyon 130 bin lira, en yüksek 4 milyon 185 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,7 artışla 4 milyon 178 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 110 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 34 milyon 162 bin 992,54 lira, işlem miktarı ise 730,33 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 274 milyon 764 bin 715,78 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Aktif Yatırım Bankası, ve Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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