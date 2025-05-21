Kürşad Zorlu'dan Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi ile ilgili paylaşım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Gayriresmi Zirvesi ile ilgili, "Devlet başkanları, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde, kardeşlik ruhuna olan bağlılıklarını bildirmiş ve Türk devletleri arasındaki birlik ve dayanışmaya zarar vermeyi amaçlayan her türlü girişimin engellenmesini vurgulamışlardır." ifadelerini kullandı.

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Zorlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, TDT Gayriresmi Zirvesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlendiğini belirtti.

İlk kez bir TDT Zirvesi'nin gözlemci bir devletin topraklarında ve Avrupa kıtasında toplandığını vurgulayan Zorlu, şöyle devam etti:

"'Doğu'nun ve Batı'nın Buluşma Noktası' temasıyla düzenlenen zirvede Türk devletleri arasındaki işbirliği çalışmaları istişare edilirken yeni kararlar da alınmış bulunmaktadır. Buna göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Uluslararası Türk Akademisi'ne üyeliği kabul edilmiştir. Bu katılım KKTC'nin Türk Devletler Teşkilatı'na üyeliğinin ardından önemli bütünleşme adımlarından biri olacaktır. Bu kapsamda, tüm devlet başkanları, KKTC'nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayıp, eşit temel hakların güvence altına alınması konusunda dayanışma içinde olduklarını açık şekilde ortaya koydu. Bununla birlikte Cumhurbaşkanımızın önerisi doğrultusunda 'Nevruz Bayramı'nı Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde üye devletler ve Türk İşbirliği Teşkilatları işbirliğinde ortak kutlamaya karar vermişlerdir. Yine, Özbekistan'ın Türk Kültür ve Miras Vakfına katılım kararı alınmıştır."

12. Resmi Zirve Bakü'de düzenlenecek

Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'a Türk dünyasının birliğine katkılarından dolayı "Türk Devletleri Teşkilatı Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü" verildiğini belirten Zorlu, "Devlet başkanları, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde, kardeşlik ruhuna olan bağlılıklarını bildirmiş ve Türk devletleri arasındaki birlik ve dayanışmaya zarar vermeyi amaçlayan her türlü girişimin engellenmesini vurgulamışlardır. Böylelikle 'Türk Devletleri Stratejik Ortaklık, Ebedi Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması' taslağının hazırlanmasına karar vermişlerdir." ifadelerini kullandı.

Zorlu, Budapeşte Gayriresmi Zirvesi'nin Türk dünyasına hayırlar getirmesini dileyerek, ekim ayında Bakü'de gerçekleştirilecek 12. Resmi Zirve'nin ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağına inandığını vurguladı.