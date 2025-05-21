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Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak biliniyor! Ertan Yıldız tahliye edildi

Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak biliniyor! Ertan Yıldız tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ikinci kez ifade veren şüpheli Ertan Yıldız, tahliye edilerek hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

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Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan İBB'de yönetici olarak görev yapan Ertan Yıldız, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ikinci kez ifade verdi.

İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Yıldız, ifadesinin alınmasının ardından hakkında "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol kararı verilerek tahliye edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak biliniyor! Ertan Yıldız tahliye edildi - Resim: 0

Başsavcılığın açıklaması: "Samimi beyanlarda bulunduğu anlaşıldı"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dosya kapsamında örgüt yöneticisi olarak gözaltına alınan ve sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan Yıldız'ın avukatı aracılığıyla yapmış olduğu başvurular neticesinde ifadesinin alındığı belirtilerek, "İfadelerinde örgütün yapısı, örgütün genel faaliyetleri ve örgüt kapsamında yapılan birçok olayı anlatarak TCK 221/4 sayılı maddesinde yer alan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında samimi beyanlarda bulunduğu anlaşılmıştır. Şüphelinin beyanları doğrultusunca Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan araştırmalarda bahsedilen olaylara ilişkin tespitler somutlaştırıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca Sulh Ceza Hakimliğince tahliyesine ve hakkında konutu terk etmeme tedbiri uygulanmasına karar verilmesinin talep edildiği, 21 Mayıs tarihli sorgusu neticesinde şüphelinin tahliyesine ve hakkında 'konutu terk etmeme' tedbiri uygulanmasına karar verildiği kamuoyuna duyurulur." denildi.

Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak biliniyor! Ertan Yıldız tahliye edildi - Resim: 1

Ertan Yıldız kimdir?

1970 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğan Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ardından aynı üniversitede mühendislik yönetimi yüksek lisansını tamamlayarak yüksek mühendis ünvanını aldı.

5 yıllık finans sektörü tecrübesi ardından özel sektörde sanayi şirketlerinde yaklaşık 22 yıl boyunca şirket ortaklıkları ve üst düzey yöneticilik yaptı. Bu dönemde yönetimi altındaki şirketler ISO listelerinde ve ihracat sıralamalarında önemli yerlerde oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesiyle birlikte Başkan Danışmanı olarak atandı. Evli ve 2 çocuğu olan Ertan Yıldız, İngilizce bilmektedir. Mart 2025 itibarıyla Ertan Yıldız, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve kent yönetimiyle ilgili bir soruşturma kapsamında gündeme gelmiştir.

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