Borsa operasyonunda aranan Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı

BİST'te manipülasyon yaptığı belirlenenen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. O kişilerden biri de eske AK Partili milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun eski eşi Ünsal Ban çıktı. Ünsal Ban, yurt dışına kaçmak isterken Fethiye'de yakalandı. Ünsal Ban'ın ağabeyi ile şoförü de aranıyor.

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Borsa İstanbul operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen Ünsal Ban yakalandı. Kaçma hazırlığı yaptığı iddia edilen eski THK rektörü Ünsal Ban Fethiye’de gözaltına alındı. Ünsal Ban'a operasyondan hemen önce bilgi sızdırıldığı ve Yunanistan'a kaçacağı iddia edildi.

Operasyonu önceden haber aldı deniyor

Fethiye'de yakalanan Ünsal Ban’ın soruşturma kapsamında İstanbul’a götürüleceği öğrenildi. Ünsal Ban’ın, temeli üç yıl öncesine dayanan, geçen yıl başlatılan soruşturma kapsamında operasyon yapılacağı yönünde bazı duyumlar aldığı ve Yunanistan’a kaçma hazırlığı yaptığı öne sürüldü. Operasyonun hemen öncesinde Ünsal Ban’a bilgi sızdırıldığı iddiası da ortaya atıldı. Bunun üzerine İstanbul Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul Emniyeti’nin Ankara’yı bilgilendirdiği, Fethiye’de yakalanan Ban’ın Ankara’daki evinde bulunamadığı ifade edildi.

7 kişi hakkında gözaltı

Borsa İstanbul'da işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’nun talimatıyla yürütülen soruşturmada, bazı sermaye piyasası araçlarında yapay fiyat ve işlem hacmi oluşturularak yatırımcıların yanıltıldığı iddiaları araştırıldı.

Matriks hisseleri ile oynadılar

Soruşturmaya göre, Matriks isimli yazılım şirketinin hisselerinde 9 Mart 2022 - 7 Eylül 2022 döneminde olağandışı hareketlilik gözlendi. Yapay yükselişlerle küçük yatırımcının zarara uğratıldığı tespit edildi. Borsadaki manipülatif hareketlerin arkasında Ünsal Ban, Ahmet Karakaş, Erdal Pamukçu, Eray Aktay, Mürsel Pamukçu, Ünal Ban, Hüseyin Kısak ve Dentak Eğitim adlı şirketin olduğu tespitleri yapıldı, Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) 24 Temmuz 2024'te aralarında Ban’ın da olduğu 7 kişi ve bir şirketin 2 yıl boyunca borsada işlem yapmasını yasakladı. SPK ayrıca, 7 kişi hakkında ayrıca suç duyurusunda bulundu. Dün soruşturma kapsamında sabah saatlerinde birçok adrese operasyon düzenlendi.

Eray Aktay'ın yurt dışında olduğu belirlenirken, 3 kişi gözaltına alındı.Ünsal Ban Fethiye'de yakalanırken, Ban’ın abisi Ünal Ban, şoförü Ahmet Karakaş hakkında da gözaltı kararı olduğu belirtiliyor.

Eski karısı Taşkesenlioğlu da ifade vermişti

Ban’ın eski eşi, eski AK Partı milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu savcılıkta şu ifadeyi vermişti:

-“Bu şahıslar ile birlikte borsada alım satım yapmaya başladıklarını boşanma dilekçemi verdikten sonra öğrendim. Birlikte borsadaki Matriks hisse senedini manipüle ettiklerini öğrendim. SPK bu konuyu araştırırsa başka hisse senetlerinde de manipülasyon yapıldığı ortaya çıkacaktır. Ünsal’ın bu manipülasyonlardan elde ettiği gelirleri şoförü Ahmet Karakaş ve eski eşi Gülcan Ban, çocukları Ece Gizay Ban, Emre Buğra Ban, Abisi Ünal Ban gibi şahıslar üzerinden aklamaya çalıştığını düşünmekteyim. Yukarıda bahsettiğim otelde bulunan bilgisayarlar incelendiğinde tüm bu işlemler ile ilgili delillerin ortaya çıkacağını düşünüyorum”

Eski AK Partili vekil ile evliliği olaylı bitmişti

Ünsal Ban ismi daha önce kamuoyuna eski AK Partili milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile olan bir videosu ile gelmişti. Ünsal Ban ve eşinin boşanması olaylı olmuştu.