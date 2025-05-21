BIST 9.477
DOLAR 38,81
EURO 44,00
ALTIN 4.125,22
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP Genel Başkanı Özgür Özel cenaze törenine katıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel cenaze törenine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Emine Dilek Öğren'in hayatını kaybeden oğlu Cemre Öğren'in (32) cenaze törenine katıldı.

Abone ol

Hatuniye Camisi'nde öğle vakti düzenlenen törende Özel, baba Ergün ve anne Emine Dilek Öğren ile aile yakınlarına taziyelerini iletti.

Özel, cenaze namazının ardından Cemre Öğren ile aynı camiden cenazeleri kaldırılan şehir esnafından Mustafa Kaymaz ve emekli öğretmen Aysın Dilşen Muratoğlu'nun tabutlarına da omuz verdi.

Özgür Özel, daha sonra defin işlemlerinin yapılacağı Kırtık Mezarlığı'na geçti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel cenaze törenine katıldı - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Kürşad Zorlu'dan Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi ile ilgili paylaşım
Kürşad Zorlu'dan Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi ile ilgili paylaşım
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi! 19 Mayıs kutlamalarında ağlamıştı
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi! 19 Mayıs kutlamalarında ağlamıştı
Rahmi Koç'tan Serdal Adalı'ya tebrik ziyareti
Rahmi Koç'tan Serdal Adalı'ya tebrik ziyareti
Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray şampiyonluk kutlamasını Yenikapı'da yapacak
Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray şampiyonluk kutlamasını Yenikapı'da yapacak
Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'nin komisyon çağrısına yanıt
Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'nin komisyon çağrısına yanıt
İsveç'te cami kundaklayan şahıs tutuklandı
İsveç'te cami kundaklayan şahıs tutuklandı
Eski siyasetçi Andrei Portnov Madrid'de silahlı saldırıda öldürüldü
Eski siyasetçi Andrei Portnov Madrid'de silahlı saldırıda öldürüldü
ABD'den Suriye kararı: Türkiye Büyükelçisi Barrack'a yeni görev
ABD'den Suriye kararı: Türkiye Büyükelçisi Barrack'a yeni görev
Öğrenciye 'pisliksin' demişti! O öğretmen için hareket geçildi
Öğrenciye 'pisliksin' demişti! O öğretmen için hareket geçildi
Siber suçlara yönelik 58 ilde düzenlenen operasyonlarda 170 şüpheli tutuklandı
Siber suçlara yönelik 58 ilde düzenlenen operasyonlarda 170 şüpheli tutuklandı
Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Vestel'den işten çıkarma haberlerine ve söylentilere ilişkin açıklama
Vestel'den işten çıkarma haberlerine ve söylentilere ilişkin açıklama