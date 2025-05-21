CHP Genel Başkanı Özgür Özel cenaze törenine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Emine Dilek Öğren'in hayatını kaybeden oğlu Cemre Öğren'in (32) cenaze törenine katıldı.Abone ol
Hatuniye Camisi'nde öğle vakti düzenlenen törende Özel, baba Ergün ve anne Emine Dilek Öğren ile aile yakınlarına taziyelerini iletti.
Özel, cenaze namazının ardından Cemre Öğren ile aynı camiden cenazeleri kaldırılan şehir esnafından Mustafa Kaymaz ve emekli öğretmen Aysın Dilşen Muratoğlu'nun tabutlarına da omuz verdi.
Özgür Özel, daha sonra defin işlemlerinin yapılacağı Kırtık Mezarlığı'na geçti.