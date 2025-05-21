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Kahramanmaraş'ta hastanede cinayet! Tıbbi sekreter, eski eşi tarafından öldürüldü

Kahramanmaraş'ta hastanede cinayet! Tıbbi sekreter, eski eşi tarafından öldürüldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir özel hastanede cinayet meydana geldi. Atilla A., hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan eski eşi Eser Karaca'yı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Zanlı olay yerinden kaçtıktan sonra polise yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Atilla A., kentte özel bir hastanede çalışan eski eşi Eser Karaca'nın (42) yanına gitti.

İkili arasında başlayan tartışmanın ardından Atilla A., yanında bulundurduğu pompalı tüfekle Eser Karaca'ya ateş etti.

Karaca, aynı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Atilla A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Karaca'nın cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Karaca'nın hastanede tıbbi sekreter olarak çalıştığı öğrenildi. 

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