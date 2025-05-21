MHP'li İsmet Büyükataman'dan Müsavat Dervişoğlu'na tepki

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Kim ne derse desin, ne söylerse söylesin, 'Terörsüz Türkiye' hedefi, yabancı başkentlerden filizlenen bir ihanet projesi değil, Ankara'dan atılan bir bağımsızlık adımıdır." ifadesini kullandı.

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Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Partinin, emperyalizmin kumar masasında, her türlü Türkiye düşmanıyla ve teröristle güle oynaya ittifak yapmaktan çekinmediğini savundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda hiçbir gerçekçi proje ve çözüm ortaya koyamadığını bir kez daha gösterdiğini ifade eden Büyükataman, "Dervişoğlu, bir hamaset bataklığında çırpınmaktan öteye gidememiş kendi hayal dünyasındaki hezeyanlarla Cumhur İttifakı'nı ve partimizi hedef almış, 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi ise iftiralarla karalamaya çalışmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman, şu görüşleri paylaştı:

"Dervişoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele'mizi istismar etmeye kalkışarak, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin sözlerini hedef almıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüz yıl önce mağlup ettiği emperyalist işgalcilerin arka bahçesinde filizlenen İP'in genel başkanı, belli ki okuduğunu idrak etmekte ciddi sorunlar yaşamaktadır. Zorlama yorumlarla akıl bulandırmaya çalışan, Cumhuriyet tarihimizi ve kurucu felsefemizi anlayamayan İP Genel Başkanı, yalnızca kendisini inandırabildiği bir yalanlar silsilesine adeta hapsolmuş şekilde konuşmaktadır. İP'in kurulduğu günden bu yana ortaya koyduğu vasat siyasi çizgiyi gören herkes bilmektedir ki, eğer Müsavat Dervişoğlu ve partisi yüz yıl önce var olsaydı, 6'lı masa etrafında emperyalist işgalcilerden nasıl alkış alırız diye toplantılar yapar, manda cemiyetlerinin peşinden koşarlardı. Kim ne derse desin, ne söylerse söylesin, 'Terörsüz Türkiye' hedefi, yabancı başkentlerden filizlenen bir ihanet projesi değil, Ankara'dan atılan bir bağımsızlık adımıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu meselenin sahibidir."

"Türkiye Cumhuriyeti, parçalanamaz bir bütündür"

İsmet Büyükataman, "Terörsüz Türkiye" hedefinde her şeyin şeffaf olduğunu, gizli pazarlık, müzakere ve teslimiyet olmadığını kaydetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, siyasi ömrünü biraz daha uzatabilmek adına MHP'ye saldırdığını, grup toplantısının koca bir aldatmacadan ibaret olduğunu ileri süren Büyükataman, şöyle devam etti:

"Yakın geçmişte İngilizlerden demokrasi bekleyenlerle altılı masa etrafında otururken koltuklarını kaybetmemek uğruna suspus duran, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yabancı başkentlerde şikayet edenlerle kol kola yürürken siyasi menfaatleri uğruna ses çıkarmayan, emperyalizmin kurduğu kumar masasından pasta alma hevesiyle milli egemenliğimize yönelik her türlü saldırıyı görmezden gelen Müsavat efendinin partisi, İP'tir. Bugün sarf ettiği sözlerin hiçbirinde samimi olmadığı Türk milleti tarafından gayet net biçimde bilinmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı, Yüce Allah'ın izni ve aziz milletimizin desteğiyle, terörü tarihin karanlığına gömmeye kararlıdır. Türkiye Cumhuriyeti, parçalanamaz bir bütündür ve sonsuza dek öyle kalacaktır."

Büyükataman, kardeşliğin yaşayacağını, Cumhuriyet'in istiklal ve istikbalinin son nefese kadar korunacağını belirtti. Türkiye'nin terör belasından kurtulmasından rahatsızlık duyan çevrelerin tutumunu dikkatle izlediklerini vurgulayan Büyükataman, Türk milletinin yazdığı yeni tarihte vatan ve millet muhaliflerine yer verilmeyeceğini kaydetti.