CHP'li Başarır'dan İmamoğlu açıklaması: Ben ikinci telefonu bilmiyorum

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İBB soruşturmasında tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun kayıp telefonunun ele geçirilmesiyle ilgili "Ben ikinci telefonu bilmiyorum. Kendisiyle 2019'dan bugüne kadar tek telefonuyla görüştüm" dedi.

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Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dün 22 kişinin daha gözaltına alınmasını eleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden Türkiye Maarif Vakfına bu yıl 6 milyar 774 milyon 954 bin liraya kadar kaynak aktarılabilmesine ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Başarır, "Okulların birçoğunda güvenlik sorunu var, temizlik malzemelerini veliler alıyor, okulları veliler temizliyor, bir milyon öğretmen eksikliği var ama Maarif Vakfına bütçeden ayrılan 7 milyara yakın parayı dün Cumhurbaşkanı verdi ve Resmi Gazete'de yayımladı. Yazıklar olsun." diye konuştu.

Başarır, eski bakanların çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile devletten ihale alan bazı şirketlerde üst düzey yöneticilik görevlerine atandığını öne sürdü.

TBMM Başkanlığına sunulan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yarın Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüleceğini belirten Başarır, teklifte yer alan, çeşitli nedenlerle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme sürelerinin Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilmesine ilişkin düzenlemeye tepki gösterdi.

Söz konusu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce iptal edildiğini dile getiren Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi istediği subayı terfi beklemeksizin yarbay, albay, generalliğe doğru götürecek, istediği subayı da görevden alıp kapının önüne koyacak. Daha yakın bir zamanda okulu birincilikle bitiren teğmenlere yapılanları herkes gördü. Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği, 'bu ülkenin askerinin kaderini sana vermem' dediği bir yasa tekrar Meclis'e geliyor. Yani istediği teğmeni kapının önüne koyacak, atacak, istediğini terfi ettirecek. Kim? Recep Tayyip Erdoğan. Bu meclis buna izin vermemeli."

"Tunceli Valisi'ni tebrik ediyorum"

Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulunda Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 5 üye seçimine CHP'nin katılmamasına yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine, Genel Kurulda seçilecek HSK üyelerinin, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonda belirlenirken, Anayasa'ya aykırı bir seçim yapıldığını savundu.

Komisyonda yapılan seçim usulüne ilişkin Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını belirten Başarır, şunları kaydetti:

"HSK üyelerinin belirlenmesinde Meclis'te iki kez nitelikli çoğunluk aranıyor. Biri 400, diğeri 360. Bulunmazsa kura yöntemiyle gidiliyor. Ancak komisyonda nitelikli çoğunluk bulunmamasına rağmen üçüncü oylamaya gidildi. Ama dün Meclis'te kura yöntemine gidildi. Bugün Türkiye'nin en büyük sıkıntısı yargı kararlarıdır. Ekonomiden, kişi güvenliğinden, ülkenin huzurundan birçok noktaya kadar herkesi tedirgin eden konu yargı kararlarıdır. Ama görüyoruz ki MHP ile bu kadar birebir ilişkide olan birisi atanmış. Biz karşı çıktık. Uzlaşma olmamasının sebebi buydu. Biz,' 'tartışmalı, şaibeli, partili isimleri buraya getirmeyin. Yargıtay'da, Danıştay'da pırıl pırıl, yıllarını mesleğe vermiş insanlar var' dedik. Kuraya kadar gitti. Maalesef ki kuradan da bu isim çıktı. Üzüntü verici bir durum."

Başarır, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun, İçişleri Bakanlığının emrine alınmasına ilişkin, "PKK terör örgütünün yöneticisinin anmasına izin vermiyor. Tebrik ediyorum kendisini. Türkiye Cumhuriyeti valisi bunu yapar. Demek ki bu valiye baskı yapıldı, telefon geldi, uyarıldı. İstifa etmek, 'beni merkeze alın' demek zorunda kaldı ya da alındı. İki durum da vahim bir haldir bu ülke için. Barış sürecini ayrı bir şekilde yürütebilirsin ama bu ülkenin vatansever valilerini, kaymakamlarını korumak zorundasın." değerlendirmesinde bulundu.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında kayıp olarak aranan Ekrem İmamoğlu'nun cep telefonunun ele geçirildiğinin hatırlatılması üzerine Başarır, "Ben ikinci telefonu bilmiyorum. Kendisiyle 2019'dan bugüne kadar tek telefonuyla görüştüm." dedi.