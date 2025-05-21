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Minguzzi cinayetinde kullanılan bıçakla ilgili takipsizlik kararı verilmişti! Başsavcılıktan açıklama

Minguzzi cinayetinde kullanılan bıçakla ilgili takipsizlik kararı verilmişti! Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan çocuk sanık B.B'nin cinayette kullandığı bıçakla ilgili yürütülen soruşturmada verilen takipsizlik kararının, devam eden cinayet davasında bıçağı suç eşyası olmaktan çıkarmadığını bildirdi.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Minguzzi cinayetinin ardından 18 yaşından küçük B.B'den ele geçirilen suç aletine ilişkin "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ayrı bir soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün B.B'den ele geçirilen bıçağa ilişkin yaptığı inceleme sonucunda 7 Mayıs tarihli uzmanlık raporu düzenlediği belirtilen açıklamada, "Tetkik için gönderilen ve inceleme konusu bulgular bölümünde nitelikleri belirtilen bıçağın taşımakta olduğu nitelikleri bakımından 6136 Sayılı yasanın (Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun) 4. maddesinde belirtilen yasak niteliği haiz bıçaklardan olmadığı bildirilmiştir." denildi.

Açıklamada, B.B. hakkında Minguzzi'ye yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan büyük bir titizlikle soruşturma yürütüldüğü ve iddianame hazırlandığı vurgulanarak, açılan davanın Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği, yargılamasının halen devam ettiği kaydedildi.

Basına yansıyan takipsizlik kararına konu olayda ise 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanunu arasında teknik bir ayrım yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6136 Sayılı yasa yalnızca belli şekil, boyut ve türdeki silahları kapsamakta ancak Türk Ceza Kanunu suç aleti olarak kullanılan her şeyi silahtan saymaktadır. Bu itibarla haberlere konu olan Cumhuriyet Başsavcılığımızın sadece suç aletinin niteliğine ilişkin ayrı dosyadan yürütülen soruşturmasında kriminal raporuna istinaden nitelik yönünden değerlendirme yapılarak takipsizlik kararı verilmiştir. Ancak verilen bu karar, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde devam etmekte olan davada B.B'nin olayda kullandığı bıçağı suç eşyası olmaktan çıkarmamaktadır."

Açıklamada, konuyla ilgili yapılan haber ve sosyal medya paylaşımlarının kamuoyunu yanıltmaya ve yönlendirmeye yönelik gerçek dışı paylaşımlar olduğu bildirildi.

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