Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtmıştı! Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
Sezen Aksu, Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından saçlarını kazıtmıştı. Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 3 Mayıs'ta hayatını kaybetti. İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanan Sırrı Süreyya Önder'in ölüm haberi yakın dostu Sezen Aksu'yu da yıktı.
TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programında gazeteci Mehmet Üstündağ'dan dikkat çeken bir anekdot aktarıldı.
Üstündağ'ın iddiasına göre, Sırrı Süreyya Önder'in yakın arkadaşı Sezen Aksu, ölüm haberini aldıktan sonra uzun uzun ağladı, bir makine alıp saçlarını kısacık kestiğini söyledi.
Sezen Aksu'nun bu radikal kararının ardından son hali ortaya çıktı.