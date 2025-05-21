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Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger: Gazze'deki durum dayanılmaz

Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger: Gazze'deki durum dayanılmaz

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e ticari imtiyazlar tanıyan ortaklık anlaşmasını gözden geçirme kararını desteklediğini belirterek, Gazze'deki durumun dayanılmaz boyutta olduğunu ifade etti.

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Meinl-Reisinger, basına yaptığı açıklamada, AB'nin ortaklık anlaşmasını gözden geçirme kararını desteklediğini söyledi.

"Gazze'deki durum gerçekten dayanılmaz boyutta." diyen Meinl-Reisinger, ateşkesin artık sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.

Meinl-Reisinger, uluslararası hukuka ilişkin kırmızı çizgilerin belli olduğunu, bölgeye insani yardımların sokulmasına izin verilmemesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu duruma ilişkin düşüncelerini İsrailli mevkidaşı Gideon Saar'a da bildirdiğini ifade etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Hollanda'nın, İsrail'e ticari imtiyazlar tanıyan ortaklık anlaşmasının gözden geçirilmesi teklifi ele alınmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, görüşmenin ardından Birliğin bu ülkeye imtiyazlar tanıyan anlaşmayı gözden geçirme kararı aldığını duyurmuştu.

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