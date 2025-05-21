BIST 9.399
DOLAR 38,81
EURO 44,07
ALTIN 4.133,80
HABER /  EKONOMİ

Kripto piyasası yeniden yükseldi: Bitcoin 109 bin doları aştı

Kripto piyasası yeniden yükseldi: Bitcoin 109 bin doları aştı

Son bir aydır günü kazançla kapatan Bitcoin, tekrar 100 bin doların üzerini gördü ve bugün 109 bin 460 dolara kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı..

Abone ol

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin rekor tazeledi. Moody's not indiriminin ardından ABD varlıklarından kaçış hızlandı.

Dolar endeksi 2 hafta sonra yeniden 100 bin seviyesinin altında sarkarken, ABD tahvil faizleri yükselişe geçti.

Kripto para birimi Bitcoin ise güvenli liman alımları ile birlikte 109 bin 500 doları test etti. Bitcoin, yeniden yatırımcılarının yüzünü güldürdü.

Tekrar 100 bin doların üzerini gören Bitcoin, bugün 109 bin 460 dolara kadar çıktı.

ÖNCEKİ ZİRVEYİ GERİDE BIRAKTI

Bu rekor, 20 Ocak 2025'te kaydedilen 109 bin dolarlık önceki zirveyi geride bıraktı.

ÖNCEKİ HABERLER
AB ülkeleri 150 milyar euroluk krediyi içeren yeni savunma paketi üzerinde anlaştı
AB ülkeleri 150 milyar euroluk krediyi içeren yeni savunma paketi üzerinde anlaştı
Dışişleri'nden İsrail'e kınama! İsrail diplomatları hedef almıştı!
Dışişleri'nden İsrail'e kınama! İsrail diplomatları hedef almıştı!
Danimarka, Gazze'den tedavi için hasta almayı reddetti
Danimarka, Gazze'den tedavi için hasta almayı reddetti
Gazzelilerin temiz içme suyuna ulaşması neredeyse imkansız hale geldi
Gazzelilerin temiz içme suyuna ulaşması neredeyse imkansız hale geldi
Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger: Gazze'deki durum dayanılmaz
Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger: Gazze'deki durum dayanılmaz
İBB'nin maaşlarını ödemediği otobüs şoförleri, kontak kapatacak
İBB'nin maaşlarını ödemediği otobüs şoförleri, kontak kapatacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Türk Mutfağı Haftası" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Türk Mutfağı Haftası" paylaşımı
Gazeteci Nuray Başaran Demir'den Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Gazeteci Nuray Başaran Demir'den Özgür Özel hakkında suç duyurusu
İSKİ'ye 3,3 milyon TL ceza
İSKİ'ye 3,3 milyon TL ceza
Altının kilogram fiyatı yükseldi! Ne kadar oldu?
Altının kilogram fiyatı yükseldi! Ne kadar oldu?
Minguzzi cinayetinde kullanılan bıçakla ilgili takipsizlik kararı verilmişti! Başsavcılıktan açıklama
Minguzzi cinayetinde kullanılan bıçakla ilgili takipsizlik kararı verilmişti! Başsavcılıktan açıklama
Borsa operasyonunda aranan Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı
Borsa operasyonunda aranan Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı