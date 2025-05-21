Kripto piyasası yeniden yükseldi: Bitcoin 109 bin doları aştı

Son bir aydır günü kazançla kapatan Bitcoin, tekrar 100 bin doların üzerini gördü ve bugün 109 bin 460 dolara kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı..

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Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin rekor tazeledi. Moody's not indiriminin ardından ABD varlıklarından kaçış hızlandı.

Dolar endeksi 2 hafta sonra yeniden 100 bin seviyesinin altında sarkarken, ABD tahvil faizleri yükselişe geçti.

Kripto para birimi Bitcoin ise güvenli liman alımları ile birlikte 109 bin 500 doları test etti. Bitcoin, yeniden yatırımcılarının yüzünü güldürdü.

Tekrar 100 bin doların üzerini gören Bitcoin, bugün 109 bin 460 dolara kadar çıktı.

ÖNCEKİ ZİRVEYİ GERİDE BIRAKTI

Bu rekor, 20 Ocak 2025'te kaydedilen 109 bin dolarlık önceki zirveyi geride bıraktı.