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İSKİ'ye 3,3 milyon TL ceza

İSKİ'ye 3,3 milyon TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü’ne atıksu deşarjı yapıldığının tespit edilmesinin ardından 3 milyon 343 bin 688 TL ceza uyguladı.

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Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nde yapılan denetimde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü’nün kentsel atıksuların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj ettiğini tespit etti.

Bunun üzerine İSKİ'ye, 3 milyon 343 bin 688 TL ceza uygulandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı kamuoyu duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerimizce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü’ne ait Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nde yapılan denetimde kentsel atıksuların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği belirlenmiştir.

Çevre kirliliği nedeniyle İSKİ’ye Çevre Kanunu’na istinaden 3 milyon 343 bin 688 TL ceza uygulanmıştır ve sorumlularla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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