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Danimarka, Gazze'den tedavi için hasta almayı reddetti

Danimarka, Gazze'den tedavi için hasta almayı reddetti

Danimarka, İsrail'in yoğun saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'de ağır hasta olan Filistinlilerin tedavi amaçlı olarak ülkeye getirilmesine olumsuz yanıt verdi.

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Ülkede, 366 doktorun Gazze'den hasta tahliyesi yapılması yönünde hükümete çağrı yaptıkları bir dilekçeyi imzalamasının ardından hükümetten konuya dair açıklamalar geldi.

Danimarka'nın kamu yayıncısı DR'nin haberine göre, parlamentoda konuşan koalisyon ortağı muhafazakar Venstre Partisi milletvekili Jan E. Jorgensen, "Gazze Şeridi'ne yakın bölgelerde yeterli kapasiteye sahip pek çok ülke var. Çocuklara yardım etmek isteriz, ancak onları ve ailelerini Danimarka'ya getirmeyeceğiz." dedi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ise yaptığı açıklamada, "Bizce doğru destek yöntemi, Gazze'de ve çevresindeki bölgelerde destek sağlamak. Paramız bu şekilde en verimli şekilde kullanılır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa ülkelerine yerel hastanelerde tedavi edilemeyecek kadar ağır durumda olan Gazzeli hastaların tahliye edilmesi çağrısına destek verilmesini istemişti.

DSÖ'nün çağrısına yanıt veren İtalya, Fransa, Norveç, Belçika, İspanya, İsviçre ve Romanya gibi birçok Avrupa ülkesi, şimdiye kadar Gazze'den hasta tahliyesine başlamıştı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 427 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 647 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 573'e, yaralıların sayısı da 121 bin 688'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

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