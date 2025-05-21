Özgür Özel: “İmamoğlu’nun ‘gizli telefonu’ 5 yıldır kapalı”

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı miting dizisini sürdürüyor. Pendik’te konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun “gizli telefonu bulundu” iddialarına ve bu konudaki haberlere tepki gösterdi, söz konusu telefonun İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı iken kullandığı telefon olduğunu söyledi.

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Pendik mitingi, ilk kez İstanbul’un Anadolu Yakası’nda düzenlenen miting olarak kayıtlara geçti. Pendik’teki meydanda toplananlar, “Hak, hukuk, adalet”, Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “İmamoğlu’na özgürlük” pankartlarıyla Özel’i karşıladı.

İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin altıncısı Pendik’te yapıldı; CHP lideri Özgür Özel halka seslendi.

“Buraya bir miting yapmaya değil, eylem yapmaya geldik.”

19 Mart günü Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan süreci hatırlatan Özel, Vatan Emniyet’in ve İstanbul Üniversitesi’nin önündeki öğrencilerin barikatları aşıp Saraçhane’ye gelmesini anlattı.

“Demokrasiyi savunan bir anlayıştan geliyoruz”

19 Mayıs’taki İzmir’den sonra ilk mitingin Pendik’te yapıldığını söyleyen Özel, “Pendik’ten başlıyoruz” dedi. Pendik’in İstanbul’un en büyük üçüncü belediyesi olduğunu ve AK Parti’nin yıllardır burayı kalesi saydığını söyleyen Özel, bir kez daha “kaleler devrinin” bittiğinin altını çizdi:

“Pendik ne AK Parti’nin ne başkasının değil, milletin kalesidir! Son seçimlerde bu ilçede biz Pendik’i bilen, tanıyan, sorunlarını çözeceğini inandığımız Tarık Balyalı’yla karşınıza çıktık. Tarihimizin en yüksek oyunu alarak, yüzde 43’e ulaştık ama olmadı. Ama bütün Pendikliler, Pendik’in tüm seçmenleri bilsin ki: Biz birileri gibi alamadığımız ilçeye küsen bir anlayıştan değil, kusuru kendinde arayan ve gelecek için telafiye çalışan bir anlayıştan geliyoruz. Biz kaybettiği seçimi, ülkenin demokrasisinin kazancı sayan İsmet Paşa’nın geleneğinden geliyoruz.”

“Ekrem Başkan suçsuzdur, ben de sonuna kadar kefilim”

Erdoğan’ın İmamoğlu’ndan yarışmaktan korktuğu için hapse attığını savunan Özel, “İftiralar attılar, hâlâ atıyorlar. Yalanlar söylediler, hâlâ söylüyorlar. 62 günde başımıza gelenlere bakın, bugün yaptıklarına kısaca bakalım” diyerek, İmamoğlu’na yöneltilen suçlamalar ve verdikleri yanıtları anlattı:

“Ben buradayım, Pendiklilerin gözünün içine bakıyorum. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bunca yalandan sonra, lüks araba-cep telefon-para kasası-bavullarda para taşımak-MASAK raporu, şimdi çıktık iki gündür telefon bulduk diyorlar. ‘Bir eve gidildi, o evde telefon bulundu, İmamoğlu’nun gizli telefonuydu’ diyorlar. Telefon bulduk diye söyledikleri telefon, Beylikdüzü Belediye Başkanı’yken kullandığı, çekmeceye attığı, 5 yıldır hiç arama yapmayan, asla ve asla içinde bilgi-belge-sorun olmayan telefon. Buradan bütün Türkiye’ye söylüyorum: Büyük bir yalanla karşı karşıyayız.”

Telefonu bulan Graham Bell bile sevinmedi bu kadar

“Telefonu bulan Graham Bell bile sevinmedi sizin telefonu bulmanıza sevindiğiniz kadar. Delil durumunu değiştirecek bir şey yoktur, Ekrem Başkan masumdur, ben de sonuna kadar kendisine kefilim.”

Özel, söz konusu telefonun numarasını da verdi: 0532 721 03 25.

Meydanlarda bir tek Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun Kocaeli’ye vaiz olarak atanmasını hatırlatan Özel, Mehmetalioğlu’na seslendi ve “Terbiyesizlik yaparsak, gelir orada ağzını yırtarız. Haddini bileceksin, yoksa senin peşini bırakmayacağız” dedi.

“Yol yakınken dön Erdoğan!”

İmamoğlu ve İBB’liler hakkında bir an önce iddianamenin düzenlenmesi gerektiğine vurgu yapan Özel, yargılamayı TRT’den yapılması taleplerini bir kez daha tekrarladı.

AK Parti’li gençlere seslenen Özel, “Hepimiz futbolu biliyoruz. Hayat futbola benzer, siyaset daha da benzer. Yıllardır Tayyip Bey ile müsabaka yapıyoruz. 23 yıl boyunca Tayyip Bey kazandı, son seçimde biz kazandık. AK Parti ikinci parti oldu, biz birinci parti olduk. Tayyip Bey maç yaptığımız top kendi kalesine girince kızdı, topu aldı, kimseyi oynatmam, artık maç yok diyor. Tayyip Bey’e diyin ki: ‘Kazanınca iyi de, kaybedince biz neden kaçıyoruz? Niye topu kesiyorsun? Sen otur evde, biz gidip oynayacağız.’ Yenmek de var, yenilmek de. Gelin sahaya. Korkup da kaçanlar tarihe geçemez. Tarihe kazananlar da kaybedenler de geçer ama korkakların yeri yoktur.”

İmamoğlu: “Her tutuklamada oyları düşüyor”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajını okudu. İmamoğlu’nun mesajından öne çıkanlar şöyle:

Her şeyin çok güzel olacağı yeni ve aydınlık bir dönemin eşiğindeyiz. Haklıyız, kararlıyız ve başaracağız. Karşınızda bir daha asla seçim kazanamayacağını bilen ve bundan çok korkan bir iktidar var. Açtıkları her soruşturma ayaklarına dolanıyor. Rakibi ortadan kaldırarak seçimi kazanma girişimleri vicdanlarda yer bulmuyor.

Yaptıkları her gözaltı, her tutuklama oylarının biraz daha düşmesine neden oluyor. Rakibi ortadan kaldırarak seçim kazanma girişimi vicdanlarda yer bulmuyor. Mertlikten uzaklaştıkça milletin gözünden düşüyorlar. Biz ise cesur ve kararlı adımlarla hedefimize yürüyoruz

19 Mart’tan bu yana milyon milyon çoğalıyoruz. Koşarak değil, adım adım yürüyoruz ama her adımda yeri göğü inletiyoruz. Çünkü haklıyız ve ne istiyorsak bu ülke için istiyoruz.

Terör örgütü PKK’nın ardından TBMM rehberliğinde katılımcı, şeffaf ve demokratik bir süreci hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Milletimizin güvenini kazanan terörsüz Türkiye hedefine ilerlemesi sorumluluğumuzdur. Bu süreci başarıyla tamamlayabilmemiz için komisyon kurulmasını ve bu komisyonun şeffaf bir şekilde çalışması şarttır. Bu yol demokrasinin hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesidir.

Millet büyüktür. Her şey çok güzel olacak.