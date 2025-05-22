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İYİ Partili vekil yalanladı şok mesajla igili CHP'li Asu Kaya'dan yeni açıklama

İYİ Partili vekil yalanladı şok mesajla igili CHP'li Asu Kaya'dan yeni açıklama

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’ın, kendisinin fotoğrafını parti içi bir WhatsApp grubunda paylaşarak “Sana alacam bunu kral” ifadelerini kullandığı iddiasıyla ilgili “Bundan dolayı da dikkatli cümleler kurmaya çalışıyorum ama eğer bunlar gerçekse gerekeni en ağır şekilde yapmasını biliriz.” dedi.

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İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’ın, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın fotoğrafını parti içi bir WhatsApp grubunda paylaşarak “Sana alacam bunu kral” ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.

Mesajla ilgili olarak İYİ Partili Hasan Toktaş "İddia ile söylüyorum ki; Karanlık eller tarafından üretilen o mesaj düzmecedir ve ifadeler bana ait değildir" demişti.

tv100'de yayımlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programına bağlanan CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.  Kaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Gündemi bu konuyla işgal etmek istemezdim çünkü mücadelemiz çok başka. Türkiye’de kadın haklarını kullanıyoruz. Türkiye’de kadın mücadelesi veriyoruz.

"Gerçek  olmadığına inanmak istiyorum"

Her şeye rağmen bu paylaşımı yapmamış olmasını ümit ediyorum. Bu toplum adına, kadınlar, gençler, bize umut bağlamış olanlar adına bunun gerçek  olmadığına inanmak istiyorum. Bu beyefendi iddiasında haklı bile olmuş olsa, bu kumpas bile olmuş bile olsa buna kadının konu edilmişş olması dehşet verici. En kıymetli olanı da meclisteki birçok siyasi partinin kadın siyasetçilerinin benimle dayanışma göstermiş olması çok kıymetli. Tekrar ümit ediyorum ki Türkiye'nin gerçek gündemine dönmüş oluruz. Gündemin bununla meşgul edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz kadınlar başta siyaset olmak üzere her alanda güçlü şekilde var olmaya devam edeceğiz.

En ağır şekliyle, Türkiye’deki tüm kadınlar adına istifa etmesini elbette ki isteyeceğim ama bu soruşturmanın sonucunu beklemek durumundayız.

Tüm bu iddiaların sonucunda bir soruşturma yürütecekler. Aynı zamanda hukuku bir adli tahkikat da başlayacak. Bunların sonucunu beklemeyi doğru buluyorum. Bundan dolayı da dikkatli cümleler kurmaya çalışıyorum ama eğer bunlar gerçekse gerekeni en ağır şekilde yapmasını biliriz.

Ben bir Çukurova kadınıyım. Köy kökenli bir ailenin kızıyım. Gerekeni gerektiği şekilde gerektiği zamanda en ağır şekilde yapmasını da bilirim. Ama taşıdığımız sorumluluk hem siyasi hemde toplumsal sorumluluk soruşturmanın sonucunu beklemeyi gerektiriyor. Umarım gerçek çıkmaz bu. Umarım Türkiye'nin gündemini bununla meşgul etmek zorunda kalmayız."

İYİ Partili vekil yalanladı şok mesajla igili CHP'li Asu Kaya'dan yeni açıklama - Resim: 0

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