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Girit Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem

Girit Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında saat 06.19'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Girit Adası'nın yaklaşık 79 kilometre kuzeydoğusu olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Muğla Valisi'nden açıklama

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından depremle ilgili yaptığı paylaşımda, "Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sebebiyle ilimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi, bölge jandarma unsurları ve muhtarlıklarla iletişim kanalları açık olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Ahmet Arcan: “M5’e varan artçıları görülecektir, Türkiye’de başka bir depremi tetiklemez"

jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından söz konusu depremle ilgili şunları kaydetti:

“Girit’in kuzey doğusunda 25 km derinde, M6,1 büyüklüğünde olan deprem Teke Yarımadamızı sarsmıştır. Deprem Ege altına dalan Afrika diliminde olmuştur. M5’e varan artçıları görülecektir. Türkiye’de başka bir depremi tetiklemez.”

Girit Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem - Resim: 0

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