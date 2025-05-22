HSK üyeliklerine ilişkin seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliklerine ilişkin alınan seçim kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte HSK’da görev alacak yeni üyeler belli oldu.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliklerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda alınan seçim kararı, 22 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Yargıtay Üyesi Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Danıştay Üyesi Cengiz Aydemir ve Avukat Alişan Tiryaki, HSK üyesi olarak seçildi.

Bu karar, Genel Kurulun 20 Mayıs tarihli 89'uncu birleşiminde yapılan seçim sonucunda alındı.