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Sahipsizler dizisinde zorla birliktelik sahnesi tepki çekti! Sosyal medyada yorum yağdı

Sahipsizler dizisinde zorla birliktelik sahnesi tepki çekti! Sosyal medyada yorum yağdı

STAR TV'de yayınlanan Sahipsizler dizisinin son bölümünde yaşanan birliktelik sahnesi sosyal medyada tepki çekti. 21 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelen dizide seyirci o sahneden rahatsız oldu.

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Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca giib isimlerin kadrosunda yer aldığı Sahipsizler, 21 Mayıs akşamı ekrana geldi.

21 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelen Sahipsizler’in yeni bölümünde Alaz soyunu devam ettirmek ve aşiret geleneklerini yerine getirmek isteyen Pervin, Devran’ın bir an önce çocuk sahibi olması konusunda baskısını artırır. Buna karşılık Azize, bu kararı kendi özgür iradesiyle, zamanı geldiğinde almakta ısrar eder.

Sahipsizler dizisinde zorla birliktelik sahnesi tepki çekti! Sosyal medyada yorum yağdı - Resim: 0

Sahipsizler son bölümde Azize ve Devran'ın öpüştüğü sırada işler değişti. Devran'ın Azize ile zorla birlikte olmak istemesi ve Azize'nin direnmesi ekrana yansıdı.

Sahipsizler dizisinde zorla birliktelik sahnesi tepki çekti! Sosyal medyada yorum yağdı - Resim: 1

Bu sahneler seyirciyi rahatsız etti. Sosyal medyada yapılan bir yorumda "Bir adama, evli olduğu kadınla daha özel ve anlamlı bir öpüşme, sevişme sahnesi yazmak bu kadar zor olmamalı ya. Neden zorlama yoluna gidilmiş anlamak güç. Açıkçası hiç yakışmamış diziye. Çok başarısız bir sahne" denildi.

Ayrıca "Konuşulmak için yapıyorlar", "Berbat bi sahne", "Ne gerek var bu sahneye" şeklinde yorumlar da yapıldı.

Sahipsizler dizisinde zorla birliktelik sahnesi tepki çekti! Sosyal medyada yorum yağdı - Resim: 2

Sahipsizler dizisinde zorla birliktelik sahnesi tepki çekti! Sosyal medyada yorum yağdı - Resim: 3

Sahipsizler dizisinde zorla birliktelik sahnesi tepki çekti! Sosyal medyada yorum yağdı - Resim: 4

Sahipsizler dizisinde zorla birliktelik sahnesi tepki çekti! Sosyal medyada yorum yağdı - Resim: 5

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