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Çocuğun barda dans etmesine soruşturma! İşletme 10 gün faaliyetten men edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çocuğun barda dans etmesine soruşturma! İşletme 10 gün faaliyetten men edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir barda 2 yetişkinle bir çocuğun dans ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren bir barda 2 yetişkin ve 1 çocuğun dans ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine iş yerinin tespit edildiği, iş yeri sahibi A.A. ile F.K. ve E.M. hakkında adli süreç başlatıldığı belirtildi.

10 gün kapatıldı

Açıklamada, söz konusu işletmenin Marmaris Kaymakamlığınca 10 gün faaliyetten men edildiği kaydedildi.

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