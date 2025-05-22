Araç muayene özelleşti 20 yıllığına alan MOİ ortak girişim şirketleri bakın kimin

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre araç muayenesi 20 yıl boyunca özel sektörde gerçekleşecek. Muayene istasyonlarını işletme hakkını toplam 1.72 milyar lira bedelle MOİ ortak grubu kazandı. Dört farklı şirketin güç birliğiyle oluşan grup; Türkiye'den Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş., İspanya'dan Itversia Gestion S.L., İsveç'ten Opus Group AB ve Arjantin'den VTV Norte SA firmalarını içeriyor.

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Araç muayene hizmetlerinde özelleştirme süreci sona erdi. Resmi Gazete'nin 21 Mayıs 2025 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, birinci ve ikinci bölge araç muayene hizmetlerinin imtiyaz hakkı, yapılan ihaleler sonucunda toplam 1,72 milyar TL bedelle MOİ Ortak Girişim Grubu'na devredildi. Karara göre, araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesini kapsayan hizmetlerin imtiyaz hakkı, özelleştirme yöntemiyle 20 yıl süreyle özel sektöre devredildi.

MOİ grubu 2 bölgeye ne kadar verdi?

İhale sonuçlarına göre birinci bölge araç muayene hizmetleri için 830 milyon TL, ikinci bölge araç muayene hizmetleri için ise 890 milyon TL teklif sunan MOİ Ortak Girişim Grubu, en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandı. Bu karar doğrultusunda, söz konusu bölgelerdeki araç muayene istasyonlarının kurulumu, gerekli bakım çalışmaları ve hizmet süreçleri artık MOİ Ortak Girişim Grubu tarafından yürütülecek.

MOİ şirketleri kimin?

Dört farklı şirketin güç birliğiyle oluşan grup; Türkiye'den Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş., İspanya'dan Itversia Gestion S.L., İsveç'ten Opus Group AB ve Arjantin'den VTV Norte SA firmalarını içeriyor. Met-Gün inşaat Kalyon İnşaatın bir çok projede ortağı olarak biliniyor.