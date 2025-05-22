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Hediye uçak sorusu Trump'ı kızdırdı: Sen berbat bir muhabirsin

Hediye uçak sorusu Trump'ı kızdırdı: Sen berbat bir muhabirsin

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile görüşürken, "Katar’ın hediye ettiği uçak" sorusunu soran NBC News muhabirini sert şekilde eleştirdi.

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ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, ABD ile Güney Afrika arasındaki konular ve "beyaz çiftçilere soykırım" iddialarının konuşulduğu sırada, "Katar'ın ABD'ye hediye ettiği uçak" sorusunu soran NBC News muhabirine sert tepki gösterdi.

Donald Trump, NBC News muhabiri Peter Alexander'a yönelik "NBC burada gördüğünüz konuyu saptırmaya çalışıyor. Sen berbat bir muhabirsin. Muhabir olmak için gereken özelliklere sahip değilsin. Ayrıca yeterince zeki değilsin." ifadesini kullandı.

Trump, NBC News ve diğer "yalan haber" kanallarının, Güney Afrika'daki "beyaz çiftçilere soykırım" haberlerini görmezden geldiğini, bunun yerine kendisi aleyhine kullanılabilecek "Katar'dan hediye edilen uçak" konusunu öne çıkardığını savundu.

Muhabire "aptal" şeklinde de hitap eden Trump, ABD medyasındaki "yalan haber" kanallarının, ülkedeki gerçekleri yansıtmadığını ileri sürdü.

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