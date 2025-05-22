CHP'li Asu Kaya için çirkin mesaj! İYİ Parti vekili Hasan Toktaş yazdı dediler ama...

İddiaya göre; İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın fotoğrafını İYİ Partili il başkanlarının olduğu WhatsApp grubuna gönderip "Sana bunu alacağım kral" yazdı. Tepkilerin odağına yerleşen Hasan Toktaş, kendisinin gönderdiği iddia edilen mesaj ile ilgili açıklama yaptı ve kurgu olduğunu söyledi.

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İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş'ın, parti il başkanlarının yer aldığı WhatsApp grubuna CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile ilgili skandal bir mesaj gönderdiği iddia edildi.

İddiaya göre Toktaş, partinin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu gruba, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın kürsüde gizlice çekilmiş bir fotoğrafıyla birlikte 'Sana bunu alacağım kral' şeklinde mesaj attı. Toktaş'ın gönderdiği iddia edilen mesajın ekran görüntüsü sosyal medyaya düşünce, Toktaş'a tepki yağdı.

Görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından sertçe eleştirildi. Yapılan yorumlardan bazıları şöyle oldu:

-Kendinize gelin, ayıptır.

-Bunlar nasıl insan ya...

-Bir anne olarak ben utandım.

-Yazıklar olsun. Siyasetin geldiği noktaya bakın.

Toktaş mesaj için 'düzmece' dedi

Toktaş'tan konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Toktaş, "Sosyal medya ve bazı basın mecralarında şahsımı hedef alan çirkin bir kurguyla, yalan ve iftiraların yayıldığını üzülerek izliyorum. Bir WhatsApp grubunda, tarafımdan yapıldığı iddia edilen bir paylaşımda, CHP Osmaniye Milletvekili Sayın Asu Kaya’nın fotoğrafı üzerinden kurgulanan çirkinlik, siyasetteki ayak oyunlarına gösterilecek en somut örneklerden biridir. İddia ile söylüyorum ki; Karanlık eller tarafından üretilen o mesaj düzmecedir ve ifadeler bana ait değildir." dedi ardından şu ifadeleri kullandı:

"İnanıyorum ki, hiçbir iftira, niyeti her daim iyi olana asla yapışmaz. Hayatım boyunca kadınlarımızın onurunu başımın tacı bildim. Bu yüzden bana böyle bir yakıştırma yapılması, sadece beni değil; aynı zamanda ortak vicdanı da yaralamıştır. Bu kabil itibar suikastleri, muhalefet partilerine mensup başka siyasilere de yöneltilmiştir. Biliyorum ki, ne ilktir ne de son olacaktır. Bu iftirayı hazırlayanların amacı, siyaseti kirletmek, şahsımı karalamak ve partimi kamuoyu önünde zor durumda bırakmaktır. Milletimizin bilgisine sunmak isterim ki; İlgili fotoğrafla ilgili yapılan ön tespitlerde digital sahtecilik izleri bulunmuştur. Dolayısıyla, daha ayrıntılı teknik inceleme talebinde bulundum ve süreci yasal zeminde sonuna kadar takip edeceğim. Milletvekilimiz sayın Asu Kaya’nın adının, üzerime örülen bir kumpasta geçmiş olmasından duyduğum üzüntüyü de özellikle vurgulamak isterim. İftiracılar şundan emin olsun ki; Bu işi burada bırakmayacağım. Kimsenin hakaret, kurgu ve yalanla siyaset yapmasına, itibar suikastına yeltenmesine izin vermeyeceğim. Gerçekler ortaya çıkacak, hukuk gereken cevabı verecektir."