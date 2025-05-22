Şener Üşümezsoy, burada stres birikti asıl korkum dedi o ilçeyi işaret etti!

'BİR UCU KEMERBURGAZ DİĞER UCU SİLİVRİ'

Bu farklılık, Kumburgaz'ın güneyine doğru giden, bir ucu Silivri çukuruna, diğer ucu ise Çınar çukuruna bakan bir sırt düşünün Marmara Denizi'nde. Bunu tasavvur etmek için çıkın Büyükçekmece'den, Sinanoba'dan yükselin, Beylikdüzü'nden devam edin. Haramidere'yi biraz inin. Oradan sonra Avcılar'a yükselin. Küçükçekmece'ye geldiği zaman şöyle bir dağ var karada. O dağın deniz içindeki devamı orta sırt. Jeolojik olarak. Orta sırt dediğimiz sırt.