Şener Üşümezsoy, burada stres birikti asıl korkum dedi o ilçeyi işaret etti!
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Dün Büyükçekmece açıklarında yaşanan 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Şiddetli depremin ardından peş peşe artçılar da yaşanmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde 4.0 büyüklüğündeki bir artçı deprem daha yaşandı. Megakentte 23 Nisan'da yaşanan depremi günler öncesinden tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
"ASIL KORKTUĞUMUZ OLAY..."
Panikleyecek bir konunun olmadığını söyleyen Üşümezsoy, "23 Nisan'da yaşanan depremde 200 kilometrelik bir yüzey yırtıldı. Ama aralarda yırtılmamış küçük küçük depremler kaldı. 5.0 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 10 kilometrelik bir alan yırtıldı. 4.0 büyüklüğündeki 1 metrekarelik bir çember ve bunlar tamamlanarak oradaki fayın kırılmasını tamamlamış oldu. Fakat dün yaşanan deprem ondan biraz daha farklı bir depremdi.
'BİR UCU KEMERBURGAZ DİĞER UCU SİLİVRİ'
Bu farklılık, Kumburgaz'ın güneyine doğru giden, bir ucu Silivri çukuruna, diğer ucu ise Çınar çukuruna bakan bir sırt düşünün Marmara Denizi'nde. Bunu tasavvur etmek için çıkın Büyükçekmece'den, Sinanoba'dan yükselin, Beylikdüzü'nden devam edin. Haramidere'yi biraz inin. Oradan sonra Avcılar'a yükselin. Küçükçekmece'ye geldiği zaman şöyle bir dağ var karada. O dağın deniz içindeki devamı orta sırt. Jeolojik olarak. Orta sırt dediğimiz sırt.
Bu sırtın asıl korktuğumuz olay, ben başından beri karşı çıkmama rağmen herkesin beklediği, bu 30 km'lik fayla buradaki 20 km'lik Büyükçekmece ile Küçükçekmece arasındaki 20 km'lik bir de kırılır, 7'lik deprem yapar deniyordu.