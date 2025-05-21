BIST 9.399
DOLAR 38,84
EURO 44,13
ALTIN 4.126,53
HABER /  GÜNCEL

Oğuz Murat Aci'nin ailesi Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetini geri çekti

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur davasında önemli bir gelişme oldu. Eşi Şükriye Aci, şikayetinden vazgeçti. Baba Özer Aci, bu karara sert bir yanıt verdi.

Abone ol

İstanbul Eyüpsultan’da yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, davada dikkat çeken bir hamlede bulundu. Şükriye Aci, “Maddi ve manevi zararımız giderildi” diyerek şikâyetinden vazgeçtiğini açıkladı.

OĞUZ MURAT ACİ'NİN EŞİ ŞİKAYETİ GERİ ÇEKTİ! BABASI GELİNİNE TEPKİLİ

Ancak bu karar, Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci’nin tepkisini çekti. Ekol TV’ye konuşan acılı baba, gelininin bu kararından haberinin olmadığını belirterek, "Benim oğlumun kanından beslenirlerse zehir zıkkım olsun" ifadeleriyle sert tepki gösterdi

MADDİ SIKINTI İDDİASINA TEPKİ

Şükriye Aci hakkında çıkan "maddi sıkıntı çekti" iddialarına da karşı çıkan Özer Aci, “Devlet memurundan daha fazla maaş aldığını ispat edeceğim” dedi. Gelininin havuzlu villasını bırakarak babasının evine taşındığını da sözlerine ekledi.

Oğuz Murat Aci'nin ailesi Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetini geri çekti - Resim: 0

"OĞLUMUN KANINI KAÇA SATTILAR?"

Baba Özer Aci, tüm gelişmelere rağmen adalet arayışını sürdüreceğini şu sözlerle belirtti:

“Ben davama devam ediyorum, davamdan vazgeçmedim. Ne söylemişsem sözümün arkasındayım. Benim kırmızı çizgim davamdır. Benim oğlumu geri getirecek maddi manevi bir karşılık var mıdır acaba? Benim beklentim, en ağır cezayı alacaklar. Birileri alçaklık, şerefsizlik yaptıysa ben yapmayacağım evladıma. Benim oğlumun kanını kaça sattılar, açıklasın."

ÖNCEKİ HABERLER
Hamas: İsrail, Gazze'ye yardım ulaştırıldığını iddia ederek dünyayı yanıltıyor
Hamas: İsrail, Gazze'ye yardım ulaştırıldığını iddia ederek dünyayı yanıltıyor
Kripto piyasası yeniden yükseldi: Bitcoin 109 bin doları aştı
Kripto piyasası yeniden yükseldi: Bitcoin 109 bin doları aştı
AB ülkeleri 150 milyar euroluk krediyi içeren yeni savunma paketi üzerinde anlaştı
AB ülkeleri 150 milyar euroluk krediyi içeren yeni savunma paketi üzerinde anlaştı
Dışişleri'nden İsrail'e kınama! İsrail diplomatları hedef almıştı!
Dışişleri'nden İsrail'e kınama! İsrail diplomatları hedef almıştı!
Danimarka, Gazze'den tedavi için hasta almayı reddetti
Danimarka, Gazze'den tedavi için hasta almayı reddetti
Gazzelilerin temiz içme suyuna ulaşması neredeyse imkansız hale geldi
Gazzelilerin temiz içme suyuna ulaşması neredeyse imkansız hale geldi
Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger: Gazze'deki durum dayanılmaz
Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger: Gazze'deki durum dayanılmaz
İBB'nin maaşlarını ödemediği otobüs şoförleri, kontak kapatacak
İBB'nin maaşlarını ödemediği otobüs şoförleri, kontak kapatacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Türk Mutfağı Haftası" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Türk Mutfağı Haftası" paylaşımı
Gazeteci Nuray Başaran Demir'den Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Gazeteci Nuray Başaran Demir'den Özgür Özel hakkında suç duyurusu
İSKİ'ye 3,3 milyon TL ceza
İSKİ'ye 3,3 milyon TL ceza
Altının kilogram fiyatı yükseldi! Ne kadar oldu?
Altının kilogram fiyatı yükseldi! Ne kadar oldu?