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Bursa'da silahlı saldırıda yaralanan kişi öldü! Katil 75 yaşında, cinayetin sebebini itiraf etti

Bursa'da silahlı saldırıda yaralanan kişi öldü! Katil 75 yaşında, cinayetin sebebini itiraf etti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Balıkpazarı Mahallesi'ndeki kıraathanede dün silahlı saldırıya uğrayan Ümit Tunç (53), kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının M.K. (75) olduğunu belirledi.

Ekiplerce yakalanan M.K'nin ilk ifadesinde Tunç ile aralarında husumet bulunduğunu, olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Bursa'da silahlı saldırıda yaralanan kişi öldü! Katil 75 yaşında, cinayetin sebebini itiraf etti - Resim: 0

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