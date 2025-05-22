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Fenerbahçe'de Dzeko ve En- Nesyri'nin yerine 95 milyon euroluk golcü! Ali Koç transferde gemileri yaktı

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Fenerbahçe'de Dzeko ve En- Nesyri'nin yerine 95 milyon euroluk golcü! Ali Koç transferde gemileri yaktı

Fenerbahçe kadrosunda sil baştan bir değişime gitmeye hazırlanıyor. Edin Dzeko ve En- Nesyri ile yollarını ayırmayan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç transferi için 95 milyon euro ödenen yıldız golcüyü gözüne kestirdi.

Fenerbahçe'de Dzeko ve En- Nesyri'nin yerine 95 milyon euroluk golcü! Ali Koç transferde gemileri yaktı - Resim: 1

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nı ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de gözler gelecek sezona çevrildi. Ali Koç ve yönetimi transfer çalışmalarına başladı.

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Fenerbahçe'de Dzeko ve En- Nesyri'nin yerine 95 milyon euroluk golcü! Ali Koç transferde gemileri yaktı - Resim: 2

Özellikle sözleşmesi bitecek olan Edin Dzeko’nun yanı sıra Eyüpspor maçında attığı gol sonrası taraftarların ıslıklarına karşılık vermesiyle adeta bağları koparan Youssef En- Nesyri’nin Fenerbahçe’den ayrılması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de Dzeko ve En- Nesyri'nin yerine 95 milyon euroluk golcü! Ali Koç transferde gemileri yaktı - Resim: 3

Ali Koç ve yönetimi, bu bölgeye yıldız bir futbolcu transfer etmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda çalışmalara hız verildi.

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Fenerbahçe'de Dzeko ve En- Nesyri'nin yerine 95 milyon euroluk golcü! Ali Koç transferde gemileri yaktı - Resim: 4

Fenerbahçe Kolo Muani'yi istiyor

TV100'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Fransız ekibi PSG’de forma giyen Fransız forvet oyuncusu Randal Kolo Muani’yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Başkan Ali Koç bu transfer operasyonunu bizzat yürütüyor.

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