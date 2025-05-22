Fenerbahçe'de Dzeko ve En- Nesyri'nin yerine 95 milyon euroluk golcü! Ali Koç transferde gemileri yaktı
Fenerbahçe kadrosunda sil baştan bir değişime gitmeye hazırlanıyor. Edin Dzeko ve En- Nesyri ile yollarını ayırmayan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç transferi için 95 milyon euro ödenen yıldız golcüyü gözüne kestirdi.
Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nı ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de gözler gelecek sezona çevrildi. Ali Koç ve yönetimi transfer çalışmalarına başladı.
Özellikle sözleşmesi bitecek olan Edin Dzeko’nun yanı sıra Eyüpspor maçında attığı gol sonrası taraftarların ıslıklarına karşılık vermesiyle adeta bağları koparan Youssef En- Nesyri’nin Fenerbahçe’den ayrılması bekleniyor.
Ali Koç ve yönetimi, bu bölgeye yıldız bir futbolcu transfer etmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda çalışmalara hız verildi.
Fenerbahçe Kolo Muani'yi istiyor
TV100'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Fransız ekibi PSG’de forma giyen Fransız forvet oyuncusu Randal Kolo Muani’yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Başkan Ali Koç bu transfer operasyonunu bizzat yürütüyor.