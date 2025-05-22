Honda, 13 yeni nesil hibrit model sunmayı planlıyor

Honda, 2030 hedefleri doğrultusunda elektrikli ve hibrit araç stratejisini güncellediğini duyurdu. Honda, sadece elektrifikasyonla değil, aynı zamanda akıllı teknolojilerin gelişmiş kullanımıyla da yeni değerler oluşturmayı ve bu değerleri daha geniş müşteri kitlesine, daha erişilebilir ve uygun fiyatlı yollarla sunmayı hedefliyor

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda, hibrit ve elektrikli otomobil üretimine yönelik yeniden yapılanmasına ilişkin gelişmeleri Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Marka, müşterilerinin hareket özgürlüğüne ve sürüş keyfine sürdürülebilir şekilde devam edebilmesi için çevre ve güvenlik alanlarındaki girişimlerini öncelik olarak belirledi.

Bu kapsamda Honda tarafından, 2050'ye kadar 'tüm ürün ve kurumsal faaliyetlerde karbon nötrlüğüne ulaşma' ve 'sıfır trafik kazası ölümü' gibi hedefler duyuruldu.

Otomotiv sektörünü çevreleyen değişken koşulları yakından takip eden Honda, rekabet gücünü koruyabilmek ve insanlara mobilite ürünleri ve hizmetleriyle ilham vermeye devam edebilmek için bu alandaki yapılanmasını güncelliyor.

Şirket, sadece elektrifikasyonla değil, aynı zamanda akıllı teknolojilerin gelişmiş kullanımıyla da yeni değerler oluşturmayı ve bu değerleri daha geniş müşteri kitlesine, daha erişilebilir ve uygun fiyatlı yollarla sunmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda Honda, otomobil elektrifikasyon stratejisini, 'akıllı teknolojilerin uygulamasına odaklanarak EV ve HEV modellerinin rekabetçiliğini daha da artırmak' ile 'güç aktarma organı portföyünün yeniden değerlendirilmesiyle iş yapısını güçlendirmek' şeklinde iki yönde yeniden yapılandırmak üzere çalışmalara başlıyor.

Akıllı teknolojilere odaklanmak, EV ve HEV'ler gibi güç aktarma sistemlerini yeniden değerlendirerek iş temelini güçlendirme stratejisinin merkezinde yer alacak.

Honda, akıllı ve elektrikli mobilite çağına uygun, özgün ve yeni bir değer yaratmayı hedefliyor. Sürücülerin dilediğinde Honda'nın sürüş keyfini yaşayabildiği ve dinlenmek istediğinde de SDV (yazılım tanımlı araç) teknolojilerinin sunduğu konforlu yolculuğun tadını çıkarabildiği çok yönlü mobilite aracının sunulması amaçlanıyor.

Bu dönüşümün simgesi olarak 2027 sonrası pazara sunulacak yeni nesil hibrit Honda modelleri de dahil olmak üzere, önemli HEV modellerde de yeni 'H logosu' kullanılacak.

Honda, 2027'den itibaren küresel olarak 13 yeni nesil hibrit model sunmayı planlıyor

Elektrikli araçlar konusunda da güncellenen hedefler kapsamında 2030'a yönelik daha önce açıklanan yüzde 30'luk global EV satış oranı hedefinin altına düşüleceği öngörülürken, HEV pazarındaki yükselişe bağlı olarak 2027'den itibaren pazara sunulacak yeni nesil Honda HEV modelleri geçiş döneminin ana gücü olarak konumlandıracak.

Bu strateji doğrultusunda 2030'a kadar toplam otomobil satış hacminin mevcut 3,6 milyon adedin üzerine çıkarılması, bunun merkezinde de 2,2 milyon adet HEV satışı hedefleniyor.

Honda, 2027'den itibaren küresel olarak 13 yeni nesil hibrit model sunarak HEV ürün gamını genişletmeyi ve artan talebi karşılamayı planlıyor.

Bu kapsamda, geliştirilen iki motorlu e:HEV sistemi daha verimli hale getirilecek, hem küçük hem de orta boy hibrit sistemlerde motorun en verimli çalıştığı aralık genişletilecek, ayrıca sürüş verimliliği artırılacak.

Yeni nesil platform, elektrikli dört çeker sürüş sistemi ve ağırlık azaltma teknolojileriyle kombine edilen yapısı sayesinde, yakıt verimliliğini yüzde 10'dan fazla artıracak.

Batarya ve motor gibi temel bileşenlerde maliyetleri yüzde 50'ye varan oranlarda düşürmeyi hedefleyen Honda, tedarikçilerle ortak geliştirme, üretim verimliliğini artırma ve parça standardizasyonu gibi yöntemlere başvuracak.

Şirket, Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi'ni devreye alacak

Honda, 2027 itibarıyla Kuzey Amerika ve Japonya'da satışa sunacağı önemli EV ve HEV modellerinde, şehir içi kullanım dahil olmak üzere tüm rota boyunca sürüş desteği sunacak yeni nesil Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi'ni (ADAS) devreye alacak.

Sistem, otomatik sürüş geliştirme sürecinde edinilen tanıma ve davranış planlama teknolojileriyle geliştiriliyor. Honda'nın tam hibrit sistemleri, enerji yönetimi avantajı sayesinde bu teknolojilerin küçük araçlara da entegre edilmesini mümkün kılıyor.

'Maksimum insan, minimum makine' tasarım anlayışı da kabin alanından ödün vermeden ADAS donanımının yerleştirilmesini sağlıyor. Honda, yeni nesil ADAS'ı EV ve HEV'lerde kullanarak yüksek rekabet gücü, düşük maliyet ve daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.

Çin'de ise yerel yol koşullarına uygun sistemler geliştirmek amacıyla otonom sürüş teknolojileri firması Momenta ile işbirliği yapılacak. Ayrıca 2026'da pazara sunulacak yeni Honda 0 Serisi modeller, CES 2025'te tanıtılan ASIMO OS ve AD/ADAS teknolojileri sayesinde kullanıcıya özel 'ultra kişiselleştirme' deneyimi sunacak.

Gelişmiş otonom sürüş sistemleri için Centralized E&E Architecture kullanılacak ve Renesas işbirliğiyle sektörde lider yapay zeka performansına sahip yeni nesil SoC geliştirilecek.

Honda, ürün tedarik sistemini optimize etmeyi sürdürecek

Ayrıca, 2025 mali yılında Honda motosiklet satışları 20,57 milyon adede ulaşarak, küresel pazarın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturarak 37 ülkede rekor satışa imza attı.

Honda, büyüyen talebi karşılamak için dünya genelindeki farklı müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürünler sunmayı ve ürün tedarik sistemini optimize etmeyi sürdürecek.

Marka, çevresel liderliğini korumak adına ise elektrikli motosikletlere yönelik çalışmalarını hızlandırırken, içten yanmalı motorlu (ICE) modellerin yakıt verimliliğini artıracak ve esnek yakıtlı modellerini genişletecek.

Elektrikli motosikletlerde Hindistan'da satışa sunulan Active e: ve QC1 modellerinin yanı sıra Endonezya, Vietnam, Tayland ve Filipinler’de de CUV e: ve ICON e: modelleri piyasaya sunuldu.

Honda CUV e: modelinin Avrupa ve Japonya'da da satışına bu yıl başlanacak. Ayrıca, 2028'de Hindistan'da elektrikli motosiklet üretimine yönelik fabrikanın faaliyete başlaması planlanıyor.

Honda, hem elektrikli hem içten yanmalı motosikletlerde talebi karşılayarak, 2031 mali yılına kadar küresel pazar payını yüzde 50'ye çıkarıp yüzde 15'in üzerinde faaliyet karı marjı (ROS) elde etmeyi hedefliyor.

Honda, 2030'a kadar, motosiklet faaliyetlerinde sürekli büyüme, otomotiv alanında yeni nesil e:HEV sistemi ve platformlarla maliyet düşürme ve HEV model satışlarındaki artış sayesinde karlılığını artırmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda Honda, 2031 mali yılı sonunda yüzde 10'luk şirket çapında ROIC (yatırım getirisi) hedefine ilerlemeye devam edecek.

Geçen yıl Honda tarafından açıklanan 10 trilyon yenlik elektrifikasyon yatırım planı, Kanada'da kurulacak EV değer zinciri projesinin ertelenmesi ve elektrikli araç üretim tesislerindeki inşaat sürelerindeki değişiklikler nedeniyle 3 trilyon yen azaltılarak 7 trilyon yen olarak revize edildi.

Öte yandan, 2027 mali yılından başlayarak beş yıllık dönemde sermaye tahsisinde de değişiklikler yapılması planlanırken, motosiklet alanındaki istikrarlı nakit akışı ve HEV satış artışıyla 12 trilyon yenin üzerinde nakit yaratılması hedefleniyor.

Hissedar getirisinde de daha önce açıklanan 1,6 trilyon yenin üzerinde hedef korunmaya devam ediyor. Hissedar getirilerini işletme büyümesiyle uyumlu olması için DOE (özsermaye temettü oranı) uygulamasını başlatma kararı alan Honda yönetimi, hem iş yapısını güçlendirmeyi hem de hissedarlara istikrarlı ve sürdürülebilir getiri sağlamayı amaçlıyor.