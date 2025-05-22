İstanbul'da ulaşım kaosu Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İETT'den açıklama var

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nden maaşlarını alamayan özel halk otobüsü şoförleri, bugün kontak kapattı. İETT bu gelişme üzerine ek seferler koyduğunu ve halkın sıkıntı yaşamayacağını duyurdu. Özel Halk otobüsleri 4 aydır İBB'den ödeme alamadıklarını söylerken, İBB 1 Haziran itibariyle yeni düzenleme yaptıklarını açıkladı. İşte eylem ve nedenine ilişkin gelen açıklamalar...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 4 aydır maaş alamayan özel halk otobüsü şoförleri bugün eyleme çıktı. Özel halk otobüsleri çalışmazken, İETT ek seferlerle krizi çözmeye çalışıyor. Özel Halk Otobüslerinin ödenmeyen parasının 6 milyar lirayı bulduğu söylenirken İETT Genel Müdürlüğü, 1 Haziran 2025 itibarıyla ödemelerin yeniden planlandığını, mevcut sistemin değiştirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli alternatiflerin değerlendirildiğini duyurdu.

4 AYDIR MAAŞ YOK

Eylem kararını duyuran Taşımacılar Konfederasyonu Genel Başkanı Murat Kılınç, yaptığı açıklamada, 3 bin 41 özel halk otobüsü olduğunu belirtti. Yaklaşık 4 aydır hak edişlerini alamadıklarını aktaran Kılınç, şöyle devam etti:

-"Esnaf arkadaşlarımızın ciddi miktarda hak ediş alacağı bulunmaktadır. Bu dört aylık toplam hak ediş miktarı şu ana kadar 6 milyar lira seviyesine ulaşmıştır. Bu esnaf arkadaşlarımız, şu an akaryakıt giderleri, şoför maaşları ve banka kredi ödemelerini gerçekleştirememekte, birçok araç sahibi bankalar tarafından temerrüde düşmüş durumdadır. Yakıt alamadıkları için bazı araçlar sadece çeyrek ya da yarım depoyla çalışmaktadır.

65 YAŞ ÜSTÜ PAYI DA ÖDENMEDİ

65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz ulaşımı için her araç başına aylık 4 bin 500 lira tutarındaki ödemenin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belediyelere aktarıldığını ve taşıma hizmeti veren esnafa katkı olarak ödendiğini belirten Kılınç, ancak bu ücretin yaklaşık 14 aydır Türkiye genelindeki esnafın hesabına yatırılmadığını iddia etti.

İETT'DEN EYLEM İÇİN AÇIKLAMA: EK SEFER KOYDUK İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü, 1 Haziran 2025 itibarıyla ödemelerin yeniden planlandığını, mevcut sistemin değiştirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli alternatiflerin değerlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, Özel Halk Otobüsleri tarafından duyurulan olası eyleme karşı İstanbulluların ulaşımda minimum düzeyde etkilenmesi için önlemler alındığı vurgulandı.

ÖTİS UYGULAMASI

İstanbul’da 2020 yılı Aralık ayında, İstanbul Büyükşehir Meclisi kararıyla Özel Halk Otobüsleri için, 'Özel Taşımacılık İşletim Sistemi' (ÖTİS) devreye girmiştir. Bu sistem ile; Özel Halk Otobüslerinin tüm işletme maliyetleri İBB tarafından karşılanmaya başlanmış, tüm Özel Halk Otobüsleri’nin teknolojik altyapısı İBB ve İETT tarafından yenilenmiş, yolcu başına değil, sefer ve kilometre başına garanti gelir modeli uygulanmaya başlanmış, araç yenilemeleri için de destek ödemeleri yapılmaya başlanmıştır.

YOLCU GELİRİ 15.8 MİLYARKEN, İBB 35.3 MİLYAR ÖDEDİ

Sistemin devreye alındığı 2020 Aralık-2025 Nisan döneminde, Özel Halk Otobüslerinden elde edilen yolculuk geliri 15,8 milyar TL olurken, İBB tarafından bu sürede yapılan toplam ödeme tutarı ise 35,3 milyar TL’ye ulaşmıştır. Böylece İBB tarafından, Özel Halk Otobüsleri için toplam 19,5 milyar TL tutarında ilave destek sağlanmıştır. Sadece 2024 yılında, araç yenilemeleri için 1 milyar 300 milyon TL destek ödemesi gerçekleştirilmiştir.

İYİLEŞTİRMEYE RAĞMEN EYLEME GİDİYORLAR

Özel Halk Otobüsleri’nin hak ediş ödemeleri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmektedir. Bu doğrultuda; Özel Halk Otobüsleri için 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren ödemeler tekrar planlanmış olup mevcut sistemin değiştirilmesi dahil tüm alternatif tedbirlerin oluşturulması konusunda planlar yapılmıştır.

İBB ve İETT tarafından sağlanan tüm bu iyileşme ve destekler ve sunulan ödeme planına rağmen, Özel Halk Otobüsleri tarafından yapılacağı duyurulan olası eyleme karşı, İstanbulluların minimum düzeyde etkilenmelerini sağlayabilmek için İBB ve İETT tarafından gerekli ek seferler ve hat planlamaları gibi bir dizi önlem alınmıştır.