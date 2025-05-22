İstanbullu yolda kaldı! Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı, duraklar ana baba günü
Özel Halk Otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapattı. Kent genelinde otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Sabah yaşanan ulaşım kaosunun ardından İETT ve Özel Halk Otobüsçülerinin anlaştığı ve eylemin bittiği haberi geldi.
Özel Halk Otobüslerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatması sonucu kent genelinde otobüs duraklarında yoğunluk yaşanıyor. Günlük 15 bin seferle yaklaşık 2 milyon yolcu taşıyan Özel Halk Otobüslerinin, İBB'nin 6 milyar lirayı bulan alacaklarını uzun süredir ödememesi nedeniyle kontak kapatması, kentte toplu ulaşımda büyük aksamalara yol açtı.
Kent genelinde otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Sabah yaşanan ulaşım kaosunun ardından İETT ve Özel Halk Otobüsçülerinin anlaştığı ve eylemin bittiği haberi geldi.