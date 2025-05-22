Kerevitaş, kurumsal kimliğini yeniledi adını değiştirdi

Kerevitaş, stratejik hedefleri doğrultusunda kurumsal kimliğini yenileyerek yoluna Besler Gıda olarak devam edecek.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, geniş ürün portföyü ve pazarda güçlü markalarıyla dondurulmuş gıda, yağ, konserve ve sebze gibi farklı kategorilerde yurt içi ve yurt dışında milyonlarca tüketiciyle buluşan Kerevitaş, değişimi yeni dönemde uzun vadeli büyüme vizyonunu daha doğru yansıtacak bir yapı oluşturma hedefiyle hayata geçirdi.

Besler ismiyle oluşturulan yeni yapı, şirketin tarım ve gıda sektöründeki faaliyet alanını daha yalın şekilde yansıtırken, sürdürülebilir büyüme vizyonunu da temsil ediyor.

Bu kapsamda, şirket logosu ve kurumsal görsel dili de güncellenerek sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve kalite temellerine dayanan iş yapış biçimiyle uyumlu, modern ve bütüncül bir marka kimliği oluşturuldu. ​​​​​​​

Dondurulmuş gıda, margarin ve yağ kategorilerindeki lider konumunu sürdüren şirket, yeni marka kimliğiyle faaliyetlerini daha bütüncül ve geleceğe odaklı hale getirdi.

Değişim, gıdada liderliğimizi farklı coğrafyalara taşıyıp güçlendirecek”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Besler Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç, etki ettikleri geniş ekosistemde, güçlü ürün portföyü, geniş dağıtım ağı, dinamik iş modeli ve yenilikçi vizyonlarıyla dönüştürücü liderliklerini sürdüreceklerini belirtti.

Altınkılınç, gıda sektöründe toplam 16 kategoride, yaklaşık 1500 ürün ve 57 markaya öncü bir gıda şirketi olduklarını aktararak, "Sürdürülebilirlik odağında güvenilir ve lider markalarımızla sadece bugüne ilham veren değil, geleceği de şekillendiren gıda şirketi olma hedefimizi büyüterek yolumuza Besler olarak devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Değişimi, gelecek dönem şirketin stratejik vizyonu kapsamında atılmış önemli bir adım olarak gördüklerini vurgulayan Altınkılınç, gıda sektöründeki liderliklerini farklı coğrafyalara da taşıyarak güçlendireceğine inandıklarını aktardı.

Altınkılınç, "Besler olarak, yeni dönemde de inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde büyüme stratejilerimizi kararlılıkla sürdürürken, güvenilir ve kaliteli gıdanın herkes için erişilebilir olması misyonumuzla çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.