Piyasalar yeni enflasyon tahminine odaklandı! Gözler TCMB Başkanı Fatih Karahan'da

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın 2. Enflasyon Raporu sunumu yatırımcıların odağına yerleşti. Fatih Karahan'ın açıklamaları merakla bekleniyor. Bu yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunda enflasyon ne olmuştu?

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Türkiye ekonomisi için önemli verilerden olan Enflasyon Raporu bugün saat 10:30’da açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yeni enflasyon hedeflerini duyuracak.

EN SON TAHMİNLER NE OLMUŞTU?

NTV'de yer alan habere göre bu yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunda 2025 yılı için enflasyon tahmini orta noktası yüzde 24 olmak üzere, yüzde 19 ile yüzde 29 aralığında çekilmişti. 2026 yılı tahmini ise orta noktası yüzde 12 olmak üzere yüzde 6 ile yüzde 18 aralığında korunmuştu.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRMIŞTI

Merkez Bankası enflasyon tarafında bozulmanın yaşanmaması adına politika faizini artırma kararı almıştı.