Cumhurbaşkanına TSK'dan ihraç yetkisi veren düzenlemeyle ilgili flaş gelişme

AK Parti, Cumhurbaşkanına TSK, jandarma ve sahil güvenlikte teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisi veren düzenlemenin torba kanundan çıkarılacağını duyurdu. Düzenleme tepki çekmişti. Söz konusu kararı AK Parti Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Orhan Erdem açıkladı. Erdoğan'a terfi yetkisi veren düzenleme de tepki çekmişti. Bu düzenleme ise şimdilik torbada...

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AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a TSK, jandarma ve sahil güvenlikte teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisi veren düzenlemenin torba kanundan çıkarılacağını duyurdu. Söz konusu kararı AKP Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Orhan Erdem açıkladı.

Anayasa Mahkemesi iptal etmişti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, cumhurbaşkanına teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisi verilmesini de içeren torba yasa teklifi görüşüldü. Komisyonun başında söz alan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, iktidarın yine Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal ettiği düzenlemeleri Meclis’e getirmesini eleştirdi. Türeli, cumhurbaşkanına ihraç yetkisinin daha önce KHK ile verildiğini ancak AYM’nin bunu iptal ettiğini ve yetkinin “yasayla verilmesi gerektiğini” belirttiğini anımsattı. Cumhurbaşkanına yasayla ihraç yetkisi verilmesinin de yanlış olacağını belirten Türeli şunları söyledi:

-“Torba yasadaki 35 maddenin 14’ü anayasaya aykırı. Cumhurbaşkanına aşırı ve belirsiz yetkiler verilmiş. TSK personel kanunundaki hususlar cumhurbaşkanı takdirine bırakılıyor. Cumhurbaşkanına belediye açma, kapatma yetkisi veriliyor. Hepsi anayasaya aykırı. AYM kararını sadece usul yönünden yerine getirmek buradaki görüşmelere gölge düşürüyor



İtirazlar üzerine torbadan çıkarıldı

Bu itirazların ardından AKP’li Orhan Erdem, teklifte Erdoğan’a jandarma, sahil güvenlik ve TSK’da teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisi verilmesini öngören maddelerin çıkartılacağını ve yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Terfi yetkisi belirsiz

Ancak Erdoğan’a teğmen, albay rütbesindeki subayların terfi bekleme süreleriyle ilgili yetki veren düzenlemeyle ilgili bir değişiklik yapılacağı belirtilmedi.