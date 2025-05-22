Emekli zam oranı ne dediyse çıktı! 2025 Temmuz memur emekli zam oranını açıkladı

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Özgür Erdursun'un hesaplamaları gerçekleşirse en düşük emekli aylığı Temmuz'da 17 bin TL ile 17 bin 250 TL arasında olacak. 14 bin 469 TL’nin üzerinde emekli aylığı alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 18 gi­bi bir fark oluşacak.

Zamlı maaşlar bu şekilde belirlenirse Temmuz'da enflasyon farkı sonra­sında açlık ve yoksulluk sınırının altında kalanların sayısı daha da artacak. TÜRK-İŞ’in nisan ayı açlık ve yoksulluk verilerine göre açlık sınırı 24 bin 35 TL, yok­sulluk sınırı ise 78 bin 292 TL oldu.

Özgür Erdursun, "Mayıs ve haziran ayı enflasyonu sonrasında açlık ve yoksulluk sınırının daha çok artarak emek­li ve çalışanların gelirleri ile giderleri ara­sında makasın daha fazla açılacağını söyle­yebiliriz." dedi.