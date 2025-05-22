Emekli zam oranı ne dediyse çıktı! 2025 Temmuz memur emekli zam oranını açıkladı
Yüksek enflasyon sebebiyle maaşları eriyen emekliler gözlerini Temmuz ayındaki zamma çevirdi. Bugüne kadar emekli zammı konusundaki isabetli tahminleri ile bilinen SGK uzmanı Özgür Erdursun 2025 yılı Temmuz zammı için oranı açıkladı. Dayanağı da Merkez Bankası anketinden geliyor. Memur ve SGK emeklisi için zam oranı bakın ne olacak...
Temmuz ayında 2025 yılının ilk altı aylık enflasyon farkı memur ve emekli aylıklarına yapılacak zammı belirleyecek. Enflasyon farkının ne kadar olacağı merak konusu olurken TÜİK ve Merkez Bankası anketi mesajı verdi. Buna göre; Ocak'ta yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46, Nisan'da ise yüzde 3 olarak açıklanan TÜİK enflasyon verilerinin Merkez'in Piyasa Katılımcı Anketine göre; Mayıs ve Haziran ayında sırasıyla yüzde 2.36 ve yüzde 1.77 olması bekleniyor.
TÜİK verileri ve Merkez Bankası'nın beklentileri üzerinden hesaplamaları yapan SGK uzmanı Özgür Erdursun Dünya'daki yazısında, memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında yapılacak zam oranını hesapladı.
Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?
Özgür Erdursun'un Merkez Bankası anketi verilerine dayanarak yaptığı hesaba göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 18.09 olacak. Memur ve memur emeklilerine ise ortalama yüzde 16.97 gibi bir enflasyon farkı yansıtılacak.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Özgür Erdursun'un hesaplamaları gerçekleşirse en düşük emekli aylığı Temmuz'da 17 bin TL ile 17 bin 250 TL arasında olacak. 14 bin 469 TL’nin üzerinde emekli aylığı alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 18 gibi bir fark oluşacak.
Zamlı maaşlar bu şekilde belirlenirse Temmuz'da enflasyon farkı sonrasında açlık ve yoksulluk sınırının altında kalanların sayısı daha da artacak. TÜRK-İŞ’in nisan ayı açlık ve yoksulluk verilerine göre açlık sınırı 24 bin 35 TL, yoksulluk sınırı ise 78 bin 292 TL oldu.
Özgür Erdursun, "Mayıs ve haziran ayı enflasyonu sonrasında açlık ve yoksulluk sınırının daha çok artarak emekli ve çalışanların gelirleri ile giderleri arasında makasın daha fazla açılacağını söyleyebiliriz." dedi.