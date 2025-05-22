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AK Parti İzmir eski Milletvekili İlknur Denizli trafik kazası geçirdi

AK Parti İzmir eski Milletvekili İlknur Denizli trafik kazası geçirdi

AK Parti İzmir eski Milletvekili İlknur Denizli ile eşi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde trafik kazası geçirdi. Yaralanan Denizli ve eşi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Yavuz Denizli (61) idaresindeki 35 YD 015 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Gömü beldesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki İlknur Denizli (61) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

AK Parti İzmir eski Milletvekili İlknur Denizli trafik kazası geçirdi - Resim: 0

Ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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