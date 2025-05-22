Migros, İslami usullere uygun kasaplık hizmeti sunuyor

Migros, Kurban Bayramı'nda İslami usullere uygun ve hijyenik şartlarda kesimi gerçekleştirilen kurbanlıkları Migros kalitesi ve güvencesiyle müşterilerine ulaştırıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, Anadolu'nun dört bir yanındaki yetiştiricilerden seçilen kurbanlık vasfındaki hayvanları güvenli şekilde, uzman kasaplar tarafından ücretsiz kasaplık hizmetiyle satışa sunuyor.

Ağırlığı ortalama 30-35 kilogram (kg) ve koli ağırlığı yaklaşık 12-16 kg olan kurbanlık Karaman küçükbaş 15 bin 950 lira, ağırlığı ortalama 38-42 kg ve koli ağırlığı yaklaşık 16-20 kg kurbanlık Kıvırcık küçükbaş 19 bin 950 lira ve en fazla 1/7 hisseli büyükbaş kurbanlık ise sakatat içermeden yaklaşık 23-27 kg kemiksiz et olmak üzere 26 bin 950 liradan satışa sunuluyor.

Tüm kesimlerde kurbanın yaklaşık ağırlığı müşterinin bilgisi dahilinde olup, kurbanlığın kilosunun belirtilen miktardan fazla olması durumunda, fazla olan miktar aynı paket içerisinde teslim edilirken, geleneksel kurban kesimi yapılıyor. Kişiye özel kesilen kurban, yine kişiye özel paketlenirken, sipariş ise Migros mağazalarından, internet sitesi üzerinden ve Migros Mobil uygulamasından verilebiliyor.

Büyükbaş kurbanlıklar en fazla 7 hisse olacak şekilde eşit parçalar halinde sakatat içermeden kemiksiz şekilde paketlenirken, kurbanlık kıvırcık küçükbaş ve Karaman küçükbaşlar koli içinde 2 but, 2 kol, 2 kafes, 1 gerdan ve 1 böbrek yatağı olacak şekilde hazırlanıyor.

İslami kurallara uygun, veteriner hekim kontrolünde kesim

Sipariş verilen kurbanlıkların kesim öncesinde, Migros'un veteriner hekimleri tarafından canlı muayenesiyle resmi kurum tarafından verilen sağlık raporlarının kontrolleri yapılıyor. Kontrollerden sonra sadece canlı ağırlığı uygun ve kesim sonrası belirtilen ağırlığı sağlayabilecek kurbanlıklar kesime alınıyor. Kesimler, mevzuata ve standartlara uygun, onaylı kesimhanelerde, üretim ve depolama tesislerinde gerçekleştiriliyor.

Kurbanlıklar, kesimhanelerde İslami kurallara uygun olarak bayram namazını takiben kesilirken, küçükbaş kurbanlıkta vekalet verenin, büyükbaş kurbanlıkta ise vekalet veren hissedarların isimleri din görevlisi ve noter huzurunda tek tek okunuyor. Kesim sonrasında kurbanlıkların karkas ve iç organları yüzde 100 sağlık muayenesinden geçiriliyor. Kesim bilgisi, müşterinin sipariş formunda belirttiği cep telefonuna kısa mesaj olarak iletiliyor.

Müşterilerinin bağışlarına aracı oluyor

Müşterilerinin hayır kurumlarına yapacakları bağışlar için her türlü kolaylığı sağlayan Migros, bağış kurbanlıkları ilgili hayır kurumunun depolarına müşteri adına teslim ediyor. Kızılay, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'na (TSÇV) bağışlanan kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Ayrıca müşteriler bağış kurbanlıklarda önemli bir fiyat avantajına sahip oluyor. Kurbanlıklar Kızılay, ZİÇEV ve TSÇV'ye bağışlandığı takdirde, koli ağırlığı yaklaşık 12-16 kg olan kurbanlık Karaman küçükbaş 13 bin 950 lira, koli ağırlığı yaklaşık 16-20 kg kurbanlık kıvırcık küçükbaş 17 bin 950 lira, sakatat içermeden yaklaşık 23-27 kg arasında kemiksiz hisse şekilde kurbanlık büyükbaş 24 bin 950 lira olarak fiyatlandırılıyor.

Migros, kurban siparişlerinde kredi kartı veya nakit ödeme seçeneği sunarken Migros, 5M Migros, Macrocenter, Migrosjet mağazalarından, Migros mobil uygulamasından ve migros internet sitesi üzerinden kayıtlı Money Bonus kartlar ile yapılan ödemelerde kurban başına 1250 lira fiyat avantajı sağlıyor. Ayrıca, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Antalya, Adana, Mersin, Isparta, Çanakkale, Denizli, Edirne, Ordu, Tekirdağ ve Kayseri illerinin Migros Sanal Market hizmeti verilen ilçelerinde adrese teslimat yapılabiliyor.

Migros'un internet sitesi üzerinden ve mağazalardan verilen adrese teslim kurban siparişlerinde ücretsiz teslimat seçeneği bulunuyor. Migros, Migros Sanal Market ve Macrocenter mağazalardan kredi kartıyla yapılan ödemelerde anlaşmalı bankalardan 2-3-4 taksit seçeneği sunuluyor.