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Bu hafta 9 film vizyona girecek

Bu hafta 9 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta gerilimden aksiyona, bilim kurgudan korkuya 9 film vizyona girecek.

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Tom Cruise'un başrolünde oynadığı "Görevimiz Tehlike" serisinin yeni filmi "Mission: Impossible-Son Hesaplaşma", aksiyon ve macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeye aday olacak.

Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Simon Pegg, Pom Klementieff, Hayley Atwell, Esai Morales, Ving Rhames, Henry Czerny ve Shea Whigham'ın rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Christopher McQuarrie oturuyor.

"Mission: Impossible-Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm"ün bıraktığı yerden devam edecek yapım, Ethan Hunt ve ekibinin, yanlış ellerde dünyanın sonunu getirebilecek bir AI programı olan The Entity'ye ulaşma mücadelesini anlatıyor.

"Üç Arkadaş"

Nursen Çetin Köreken'in yönettiği "Üç Arkadaş", sokaklarda çalışan 3 arkadaşın hikayesini ele alıyor.

Filmde başrolleri Buse Demirağ, Halime Gülda Aydın ve Görkem Sağ paylaşıyor.

"Kefenler"

Gerilim ve bilim kurgu türündeki "Kefenler"de, Vincent Cassel, Diane Kruger ve Guy Pearce başrollerde yer alıyor.

David Cronenberg'in yönetmenliğini üstlendiği filmin konusu özetle şöyle:

"Karısının ölümünden beri bir türlü teselli bulamayan Karsh, devrim niteliğinde ve tartışmalı bir teknoloji olan GraveTech'i icat eder. Bu teknoloji sayesinde geride kalanlar, kaybettiklerinin cesetlerini kefenleri içinde gözlemleyebilecektir. Bir gece, aralarında Karsh'ın eşinin de bulunduğu birçok mezar tahrip edilir. Karsh, bu eylemin faillerinin izini sürmek için yola koyulur ancak daha büyük, daha sinsi bir komplonun şüphesi de içini kemirmektedir."

"Stelios-Bekledim de Gelmedin"

Giorgos Tsemperopoulos'un yönettiği, Christos Mastoras'ın rol aldığı biyografi türündeki müzikal film "Stelios-Bekledim de Gelmedin", hayat yolculuğu ve sesi bütün bir nesli şekillendiren ve umut veren bir adamın dokunaklı hikayesini anlatıyor.

"Gecenin Gündüzü"

Bir dram hikayesini odağına alan "Gecenin Gündüzü", gençler arasındaki zorbalığın ve siber şiddetin yıkıcı etkilerini konu ediniyor.

Atakan Şatıroğlu'nun senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Nebil Sayın, Ceyhun Tutal, Berkay Berkman, Bahadır Polat, Cansel Kudret ve Berna Kuru yer alıyor.

"Örümcek-Adam 3"

Sam Raimi'nin efsanevi Marvel çizgi roman serisine dayanan 2007 yapımı "Örümcek Adam 3" yeniden sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

"Lilo ve Stiç"

Dean Fleischer Camp'ın macera, komedi, aksiyon ve fantastik unsurları bir arada barındıran filmi "Lilo ve Stiç", yalnız bir Hawaili kız ile onun parçalanmış ailesini onarmaya yardım eden tuhaf bir uzaylının hikayesini işliyor.

Haftanın korku filmleri

Fatih Gülaydın'ın çektiği "Kabala", genç bir kızın ailesinin gizemli geçmişiyle yüzleşmesini ve doğmamış bebeğini korumak için verdiği mücadeleyi odağına alıyor.

Ahmet Arslan'ın devam filmi "Semur 5: Cin Tohumu", Anadolu'nun ücra bir Bizans köyü olan İsaköy'e genç bir ebe olarak atanan Meryem'in hikayesini ele alıyor.

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