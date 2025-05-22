BIST 9.420
DOLAR 38,89
EURO 44,09
ALTIN 4.129,80
HABER /  GÜNCEL

Thodex dolandırıcısı Faruk Özer de dolandırıldı! Şikayetçi oldu

Thodex dolandırıcısı Faruk Özer de dolandırıldı! Şikayetçi oldu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in "dolandırıldım" diyerek şikayetçi olduğu davada Özer'i zarara uğrattığı iddia edilen eski Thodex kullanıcısına ceza verildi. Binlerce kişiyi dolandırıp 11 bin 196 yıl 6 ay hapse çarptırılan Faruk Fatih Özer'i dolandırdığı iddia edilen Süleyman K., "Asıl mağdur olan benim" dedi.

Abone ol

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Faruk Fatih Özer 2017 yılında Süleyman K. isimli Thodex kullanıcısından şikayetçi oldu.

Sabah'ın haberine göre kullanıcının eksi bakiye kullanarak kendisine ait olmayan dijital paraları sattığı ve 595 bin lira haksız kazanç sağladığını belirten Özer, mağdur olduğunu savundu.

Özer ve Thodex şirketinin mağdur olarak yer aldığı dosyada Süleyman K. hakkında "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle zincirleme hırsızlık" suçundan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Thodex dolandırıcısı Faruk Özer de dolandırıldı! Şikayetçi oldu - Resim: 0

FARUK FATİH'İ DOLANDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Binlerce kişiyi dolandırıp 11 bin 196 yıl 6 ay hapse çarptırılan Faruk Fatih Özer'i dolandırdığı iddia edilen Süleyman K., "Asıl mağdur olan benim ancak dosyada sanık sıfatıyla yargılanıyorum.Benim hesabım gereksiz bir şekilde kapatıldı ve ben bu suçlama ile karşı karşıya kaldım. Art niyetli olsaydım içerdeki tüm paramı çekmeye çalışırdım. Platformun onayı olmadan para çekme durumu söz konusu olamaz" dedi.

Thodex dolandırıcısı Faruk Özer de dolandırıldı! Şikayetçi oldu - Resim: 1

MAHKEME "HAKSIZ KAZANÇ VAR" DEYİP HAPİS VERDİ

Mahkeme dosyada bilirkişi raporu aldırdı ve sanığın farklı tarihlerde 264 kez dijital para akışı gerçekleştirerek kazanç elde ettiğini, bu kazançları dijital para olarak kullandığını ve şahsi banka hesabına aktardığını belirtti.

Sanığın ifadesini suçtan kurtulmaya yönelik olarak ifade eden mahkeme, "Birden çok kez bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçunun işlendiğini belirterek Süleyman K.'nın 7 yıl 6 ay hapsine karar verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB'den 'Çözüm Merkezi' iddialarına yalanlama: “Asılsız ve mesnetsiz”
İBB'den 'Çözüm Merkezi' iddialarına yalanlama: “Asılsız ve mesnetsiz”
Aytemiz'den 275 lira ParafPara kampanyası
Aytemiz'den 275 lira ParafPara kampanyası
Uçakta yarı oturur koltuk dönemi başlıyor!
Uçakta yarı oturur koltuk dönemi başlıyor!
Süper Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Eşini eve almayan kocaya hapis cezası verildi! Son sözü Yargıtay söyledi
Eşini eve almayan kocaya hapis cezası verildi! Son sözü Yargıtay söyledi
Migros, İslami usullere uygun kasaplık hizmeti sunuyor
Migros, İslami usullere uygun kasaplık hizmeti sunuyor
Eyleme çıkan Özel Halk Otobüsleri ile İETT anlaştı yeni gelişmeler var
Eyleme çıkan Özel Halk Otobüsleri ile İETT anlaştı yeni gelişmeler var
Kerevitaş, kurumsal kimliğini yeniledi adını değiştirdi
Kerevitaş, kurumsal kimliğini yeniledi adını değiştirdi
TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı! 3 yıllık enflasyon tahmini belli oldu, 2026 yılı değişmedi
TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı! 3 yıllık enflasyon tahmini belli oldu, 2026 yılı değişmedi
Cumhurbaşkanına TSK'dan ihraç yetkisi veren düzenlemeyle ilgili flaş gelişme
Cumhurbaşkanına TSK'dan ihraç yetkisi veren düzenlemeyle ilgili flaş gelişme
AK Parti İzmir eski Milletvekili İlknur Denizli trafik kazası geçirdi
AK Parti İzmir eski Milletvekili İlknur Denizli trafik kazası geçirdi
Bilecik'te baraj gölüne düşerek ölen otomobil sürücüsü hakkında iddia
Bilecik'te baraj gölüne düşerek ölen otomobil sürücüsü hakkında iddia