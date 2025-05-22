Thodex dolandırıcısı Faruk Özer de dolandırıldı! Şikayetçi oldu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in "dolandırıldım" diyerek şikayetçi olduğu davada Özer'i zarara uğrattığı iddia edilen eski Thodex kullanıcısına ceza verildi. Binlerce kişiyi dolandırıp 11 bin 196 yıl 6 ay hapse çarptırılan Faruk Fatih Özer'i dolandırdığı iddia edilen Süleyman K., "Asıl mağdur olan benim" dedi.

Abone ol

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Faruk Fatih Özer 2017 yılında Süleyman K. isimli Thodex kullanıcısından şikayetçi oldu.

Sabah'ın haberine göre kullanıcının eksi bakiye kullanarak kendisine ait olmayan dijital paraları sattığı ve 595 bin lira haksız kazanç sağladığını belirten Özer, mağdur olduğunu savundu.

Özer ve Thodex şirketinin mağdur olarak yer aldığı dosyada Süleyman K. hakkında "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle zincirleme hırsızlık" suçundan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FARUK FATİH'İ DOLANDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Binlerce kişiyi dolandırıp 11 bin 196 yıl 6 ay hapse çarptırılan Faruk Fatih Özer'i dolandırdığı iddia edilen Süleyman K., "Asıl mağdur olan benim ancak dosyada sanık sıfatıyla yargılanıyorum.Benim hesabım gereksiz bir şekilde kapatıldı ve ben bu suçlama ile karşı karşıya kaldım. Art niyetli olsaydım içerdeki tüm paramı çekmeye çalışırdım. Platformun onayı olmadan para çekme durumu söz konusu olamaz" dedi.

MAHKEME "HAKSIZ KAZANÇ VAR" DEYİP HAPİS VERDİ

Mahkeme dosyada bilirkişi raporu aldırdı ve sanığın farklı tarihlerde 264 kez dijital para akışı gerçekleştirerek kazanç elde ettiğini, bu kazançları dijital para olarak kullandığını ve şahsi banka hesabına aktardığını belirtti.

Sanığın ifadesini suçtan kurtulmaya yönelik olarak ifade eden mahkeme, "Birden çok kez bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçunun işlendiğini belirterek Süleyman K.'nın 7 yıl 6 ay hapsine karar verdi.