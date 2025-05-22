İBB'den 'Çözüm Merkezi' iddialarına yalanlama: “Asılsız ve mesnetsiz”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çözüm Merkezi’ne yönelik işe gelmeyen personele maaş ödendiği ve siyasi bağlantılarla kadro genişletildiği iddialarını “asılsız ve mesnetsiz” olarak nitelendirdi; hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kamuoyunda gündeme getirilen "Çözüm Merkezi’nde işe gitmeden maaş alan siyasi bağlantılı personel" iddialarını yalanladı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, ilgili kişi ve kurumlara yönelik hukuki süreç başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Çözüm Merkezi'ndeki personel artışının keyfi değil, İstanbul’un artan nüfusu, pandemi dönemi ve sosyal destek taleplerine paralel olarak kamu hizmeti ihtiyacına göre planlandığı vurgulandı. Personel alımlarının yasal mevzuata uygun ve şeffaf bir şekilde yapıldığına dikkat çekildi.

PERSONEL SAYISI YILLARA GÖRE AÇIKLANDI

İBB, Çözüm Merkezi'nde çalışan sayısının yıllara göre gelişimini de kamuoyuyla paylaştı:

2019: 727

2020: 886

2021: 964

2022: 1.010

2023: 1.102

2024: 1.065

2025: 1.251

2025 itibarıyla Çözüm Merkezi’nde aktif görev yapan personel sayısının 1.251 olduğu belirtilirken, bu sayının yaklaşık üçte ikisinin çağrı merkezi operatörü olarak görev yaptığı, geri kalan personelin çözüm, yönetim ve idari birimlerde çalıştığı ifade edildi.

“İKİ BİN KİŞİLİK KADRO” VE “MAAŞ ALIP İŞE GİTMEYEN PERSONEL” İDDİASI YALANLANDI

Açıklamada, kamuoyuna yansıyan “iki bin kişilik kadro” ve “işe gitmeden maaş alanlar” yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu vurgulandı. İBB, kurumun şeffaflık, hesap verebilirlik ve denetlenebilirlik ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterdiğini belirterek, söz konusu iftiraları yayan kişi ve kuruluşlara karşı hukuki girişimlerin başlatıldığını bildirdi.