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Giresun'da tehlikeli deneme feci bitti! 38 yaşında hayatını kaybetti

Giresun'da tehlikeli deneme feci bitti! 38 yaşında hayatını kaybetti

Giresun'un Espiye ilçesinde bir kişi anahtarı evde unutunca eve çatıdan girmeyi denedi. Canını beline bağladığı kabloya emanet eden kişi, kablonun kopmasıyla metrelerce yüksekten yere çakılıp öldü.

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Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde yaşayan G.U. (38), anahtarını evde unuttuğu için çatıya çıkarak evine girmek istedi.

Beline bağladığı kabloyla kendisini sarkıtan kişi, kablonun kopması üzerine 5. kattan yere düştü.

Ağır yaralanan G.U, ambulansla götürüldüğü İlçe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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