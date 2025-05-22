Giresun'da tehlikeli deneme feci bitti! 38 yaşında hayatını kaybetti

Giresun'un Espiye ilçesinde bir kişi anahtarı evde unutunca eve çatıdan girmeyi denedi. Canını beline bağladığı kabloya emanet eden kişi, kablonun kopmasıyla metrelerce yüksekten yere çakılıp öldü.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde yaşayan G.U. (38), anahtarını evde unuttuğu için çatıya çıkarak evine girmek istedi.
Beline bağladığı kabloyla kendisini sarkıtan kişi, kablonun kopması üzerine 5. kattan yere düştü.
Ağır yaralanan G.U, ambulansla götürüldüğü İlçe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbullu yolda kaldı! Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı, duraklar ana baba günü