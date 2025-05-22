Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyon kutlamasına katılacak sanatçılar belli oldu

Galatasaray 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da Süper Lig şampiyonluğunu kutlayacak. Şampiyonluk kutlamasına, Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar ve birçok sanatçı katılacak. İşte Yenikapı'da sahne alacak isimler...Abone ol
Süper Lig’de üst üste 3, toplamda ise 25.şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, taraftarıyla birlikte coşkulu bir kutlama yapacak. Sarı-kırmızılı takımın kutlamaları 25 Mayıs Pazar günü İstanbul Yenikapı’da yapılacak.
Yoğun bir katılımın beklendiği kutlamalarda sahne alacak sanatçılar belli oldu. Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar da kutlamalarda sahne alacak.
Ebru Yaşar, binlerce kişinin ezbere bildiği şarkılarıyla Galatasaraylılara harika bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.
İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar;
Ebru Yaşar
Kenan Doğulu
Block3
Gökhan Kırdar
Aydilge
Emircan İğrek
Güliz Ayla
Enbe Orkestrası
Gripin
Atiye
Betül Demir
Coşkun Sabah
Altay
Dursun Özbek'ten taraftara çağrı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek taraftarları Yenikapı'da düzenlenecek olan şampiyonluk kutlamalarına davet ederek, "Galatasaray için söyleyeceğimiz şeyler var. Sezonun bitimine iki maç kaldı. Bugün itibariyle Türkiye liginin şampiyonu Galatasaray. Tüm camia olarak bunun keyfini yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi kutlamalarımız Yenikapı'da yapılacak. Galatasaray taraftarının artık Yenikapı'ya bile sığmayacağını düşünüyorum. Bütün taraftarlarıma çağrım, Yenikapı'da buluşalım. 25. şampiyonluğumuzu orada kutlayalım" dedi.