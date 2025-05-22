Fahrettin Altun'dan İsrail'e soykırım tepkisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail hükümetinin Filistin topraklarında mazlum ve masum halka yönelik uyguladığı bu hudutsuz katliam, bedeli ne olursa olsun en yüksek perdeden haykırılması gereken bir hakikattir. Bu toplantı da buluşma da bu amaca hizmet etmektedir. Filistin halkının maruz kaldığı zulüm, tüm askeri ve teknolojik imkanların kullanıldığı bir soykırıma dönüşmüş vaziyettedir." dedi.

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Altun, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Asya Yayıncılar Birliği (ABU) Haber Grubu Toplantısı ve Küresel Haber Forumu'ndaki konuşmasında, bugün çok çeşitli coğrafyalardan medya profesyonelleriyle, dünyanın içinden geçtiği kaotik ve belirsiz süreçte gazeteciliği, haberciliğin önündeki meydan okumaları, dijitalleşmeyi ve medyanın yerel, ulusal ve uluslararası görünümlerini müzakere edeceklerini belirtti.

Küresel medya ekosisteminin önündeki en temel meselenin hakikati odağına alan bir haber anlayışını egemen kılmak olduğunu söyleyen Altun, bunu temin etmek için de ortak çalışmaya, işbirliklerine ve dünya halklarının, farklı toplum kesimlerinin adil şekilde temsil edilmesine ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Fahrettin Altun, bu ihtiyacı genellemelerden, ön yargılardan, korkulardan, ötekileştirmelerden arınmış, özgüvenli, hakikati keşfetmek için uğraş veren medya profesyonellerinin karşılayabileceğini belirterek, bugün tüm dünyada 4 milyar insana erişen Asya-Pasifik Yayın Birliği'nin küresel düzlemde söz konusu ihtiyacı karşılayacak başlıca kurumsal yapılardan biri olduğunu dile getirdi.

Ne yazık ki 19. yüzyıldan itibaren Batı merkezli, tek kutuplu, tek yönlü enformasyon akışının dünyanın tümüne dair söylemleri, anlatıları önemli oranda şekillendirdiğine işaret eden Altun, dünyanın, bu tek yönlü enformasyon akışının neden olduğu kalıp yargılar, özcü ve toptancı bakış açıları nedeniyle barış içinde birlikte yaşamanın değil, anlamsız iktidar çekişmelerinin yurduna döndüğünü kaydetti.

Altun, karşılarında kendisini yeniden üretmeye çalışan, yapay zeka başta olmak üzere yeni medya teknolojileri ile birlikte daha da güçlenmeye gayret eden adaletsiz bir medya düzeni olduğunu söyledi.

Söz konusu adaletsiz medya düzenini derinleştiren başlıca unsurlardan birinin de Batılı sosyal medya şirketlerinin yeni tahakküm araçlarından birine dönüşen "algoritma diktatörlüğü" olduğunu kaydeden Altun, sosyal medya platformlarının kullandığı algoritmaların farklı toplum kesimlerine göre kalibre edilmiş güdümlü içerikler ürettiğine, böylelikle mevcut tahakküm mekanizmaları ve zulüm politikalarının kalıcı hale sokulmak istendiğine vurgu yaptı.

İletişim Başkanı Altun, kendilerine düşenin her şeyden önce bu adaletsiz düzeni ve temsil krizini gözler önüne sermek, hakikatin sesini duyurmak ve hakikat cephesini güçlendirmek olduğuna dikkati çekti.

"O mühendis İsrail'in işlediği insanlık suçunu 'tarihteki ilk yapay zeka destekli soykırım' olarak tanımladı"

Bugün, şahit olunan dehşeti ifade etmekte zorlanılan, kelimelerin dahi yara bere içinde kaldığı bir Filistin gerçeği olduğunu belirten Altun, "İsrail hükümetinin Filistin topraklarında mazlum ve masum halka yönelik uyguladığı bu hudutsuz katliam, bedeli ne olursa olsun en yüksek perdeden haykırılması gereken bir hakikattir. Bu toplantı da buluşma da bu amaca hizmet etmektedir. Filistin halkının maruz kaldığı zulüm, tüm askeri ve teknolojik imkanların kullanıldığı bir soykırıma dönüşmüş vaziyettedir." diye konuştu.

Altun, yakın bir geçmişte küresel bir teknoloji firmasının, Filistin'i desteklediği için bir yazılım mühendisinin işine son verdiğini, o mühendisin İsrail'in, uyguladığı katliamlarda yapay zeka teknolojisini nasıl sömürdüğünü gözler önüne serdiğini ve İsrail'in işlediği insanlık suçunu 'tarihteki ilk yapay zeka destekli soykırım' olarak nitelediğini anımsattı.

Masumların canına kıymak için sofistike ağların kurulduğu bu işgalde, binlerce bebek, çocuk, kadın, yaşlı, sağlık çalışanı ve gazetecinin katledildiğini hatırlatan Altun, "Bugünlerde saldırılarını yeniden artıran İsrail, insanları ve insanlığı hunharca katletmeye devam ediyor. Daha dün İsrail, Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de aralarında bulunduğu diplomat bir gruba Cenin kentini ziyaretleri sırasında ateş açtı. Bu vahim olay, İsrail'in hukuksuzluğunu, sistematik zorbalığını ve kendileri dışında hiç kimseye hayat hakkı tanımadığını bir kez daha ortaya koydu. Böylesi bir çapraz ateş altında gazetecilerin üstlendiği sorumluluk, canı pahasına dünyayı hakikate uyandırmaktır." ifadesini kullandı.

"Başta TRT ve Anadolu Ajansı olmak üzere tüm gazetecilerimize şükranlarımı sunuyorum"

Fahrettin Altun, bu hakikat uğruna gazetecilerin insanüstü gayretlerine şahitlik ettiklerini dile getirerek, "TRT Arabi muhabiri Rubai Halit'in, canlı yayın sırasında ailesinin evinin bombalandığını fark ettiği ve ağlayarak anlattığı anlar hepimizin zihinlerinde dipdiri. İsrail saldırısında bir bacağını kaybeden TRT Arabi kameramanı Sami Şahada'nın 'Tek ayak olsam da baston ile kalsam da görevime ve Gazze'nin sesi olmaya devam edeceğim' sözleri kulaklarımızda. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde bu yıl İsrail ordusunun uzun namlulu silahla hedef alarak öldürdüğü Anadolu Ajansı kameramanı Said Ebu Nebhan'ın acısı kalbimizde. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail, 222 basın mensubunu katletti. 222 gazeteci katledildi. Evet, 222 insan, evlat, ana, baba. Bu sayı 100 yıl boyunca savaşlarda öldürülen gazetecilerin sayısından daha fazla." sözlerini sarf etti.

Hakikat nöbeti tutarken İsrail saldırılarında can veren gazetecilere, hakikat erlerine Allah'tan rahmet dilediğini söyleyen Altun, "Tüm bu acımasız saldırılara ve zulme rağmen gazeteciler, hakikati duyurmaktan bir an dahi vazgeçmediler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi 'Gazze'den dünyaya bir iletişim koridoru' açtılar. Ben, Filistin gerçeğinin sesi olan bu koridorun ayakta kalması için cansiperane şekilde çalışan başta TRT ve Anadolu Ajansı olmak üzere tüm medya kuruluşlarımız ve gazetecilerimize canıgönülden şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Altun, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman ve zeminde Filistin'in gür sesi olmuş, olmaya da devam edecektir. Birleşmiş Milletler kürsüsünden 'İsrail devletinin sınırları neresidir?' diye soran, İsrail'in genişleyen ilhak haritasına dikkati çeken Sayın Cumhurbaşkanımız, İsrail'in işgalci politikalarını durdurmak için uluslararası topluma defaatle çağrıda bulundu. Bu doğrultuda Türkiye, İsrail ile ticari ilişkilerini kesti, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in yargılandığı davaya müdahil olma bildiriminde bulundu." diye konuştu.

Filistin'deki zulüm bitene dek gayretlerinin devam edeceğini belirten Altun, "Türkiye'nin mücadelesi, yalnızca Filistin için değildir, yalnızca bölgemiz için değildir. Tüm dünyada daha adil bir sistemin tesis edilebilmesi, zulmün sonlanması içindir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, aynı haftada birden fazla barış masasının kurulduğu barış merkezi haline gelmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği ve arabuluculuğunda, istikrarlaştırıcı bir güç olarak Türkiye'nin son birkaç haftada küresel barış ve adalet için ortaya koyduğu gayretlere işaret eden Altun, şunları paylaştı:

"Türkiye'nin aktif rol aldığı sürecin ardından Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararı alınmış ve böylelikle özgür Suriye'nin yeniden inşası için çok önemli bir adım atılmıştır. 2022 yılında Rusya-Ukrayna arasında Türkiye'de yapılan ilk görüşmelerden 3 yıl sonra barış masası yeniden ülkemizde kuruldu. Taraflar İstanbul'da bir araya gelerek müzakerelerin devam etmesi ve esir takası yapılması noktasında mutabık kaldı. İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer görüşmenin adresi de yine İstanbul oldu. Diyaloğun, uzlaşının ve barışın kalbi İstanbul'da atarken Antalya, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Öte yandan yine Sayın Cumhurbaşkanımız, Hindistan ve Pakistan arasında süregiden gerilimin sonlandırılması noktasında güçlü bir inisiyatif üstlendi ve söz konusu gerilimin sonlandırılmasına katkıda bulundu. Şunu açık bir şekilde ifade etmeliyiz. Tüm taraflarla yapıcı ilişkiler geliştiren, tüm tarafların güvenini kazanan Türkiye, istikrarlaştırıcı gücüyle, aynı haftada birden fazla barış masasının kurulduğu bir diplomasi ve barış merkezi haline gelmiştir. Tüm bu süreçte, dünya güzel haberler için Türkiye'ye odaklanmış, uluslararası medya kuruluşları, haber ekipleriyle İstanbul'da adeta karargah kurmuştur."

Hakikat için savaşmalı, birlik, beraberlik içinde olmalı ve suni ayrışmalara asla itibar etmemeleri gerektiğini ifade eden Altun, dünyayı daha iyi, güzel, yaşanabilir bir dünya yapmak için çalışmaları gerektiğini vurgulayarak sözlerini sonlandırdı.