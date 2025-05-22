Sakarya Nehri'ne düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde nehirde arama çalışmaları yapılan kişinin cansız bedeni bulundu.Abone ol
Küpçüler Mahallesi mevkisinde bir kişinin Sakarya Nehri'ne düştüğü ihbarı yapıldı.
Bunun üzerine olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgede arama yapan ekipler, bir cep telefonu ile cüzdan buldu.
Ekipler, cüzdandaki kimlikten adını tespit ettikleri Beytullah Aydın'ın (35) suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine, fener ve spot ışıklarıyla arama yaptı.
Gece saatlerinde ara verilen çalışma, günün ilk ışıklarıyla yeniden başlatıldı.
Kocaeli'den gelen dalgıç polisler, arama yapılan bölgede Aydın'ın cansız bedenine ulaştı.
Sudan çıkarılan ceset, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.