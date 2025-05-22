BIST 9.420
DOLAR 38,89
EURO 44,09
ALTIN 4.129,80
HABER /  GÜNCEL

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Karahan'dan milyonları ilgilendiren açıklama

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Karahan'dan milyonları ilgilendiren açıklama

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısında kritik açıklamalarda bulundu. Başkan Karahan, yıl sonu enflasyon tahminlerini revize etmediklerini ifade etti. Ara zam gelecek mi sorusuna da yanıt veren Başkan Karahan, "Bizim üzerimize düşen görev, enflasyonu kalıcı olarak düşürmek" sözlerini kullandı.

Abone ol

Bugün yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısı gerçekleşti. Başkan Karahan'ın gerçekleştirdiği sunumda kritik açıklamalarda bulundu. Başkan Karahan, yıl sonu enflasyon beklentisini sabit bıraktıklarını ifade etti.

Başkan Karahan'ın açıklamasına göre, yıl sonu enflasyon beklentileri şu şekilde gerçekleşti:

2025 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ: Yüzde 25
2026 YIL SONU ENFLASYON TAHMİN: Yüzde 12
2027 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ: Yüzde 8

Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Milyonların merak ettiği 'Ara zam gelecek mi?' sorusuna da yanıt veren Başkan Karahan, ara zam konusunda karar verici olmadıklarını ifade etti. Başkan Karahan'ın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

"Ara zam konusunda karar verici değiliz, komisyon var çalışmalarını yapıyor. Biz tavsiye veren bir noktada da değiliz. Raporda sunduklarımız ücretler dahil çeşitli varsayımlar ile gerçekleşiyor. Ücret konusunda söylediğimiz şey şu, yüksek enflasyon ücretlerin erimesine neden oluyor. Bizim üzerimize düşen enflasyonu kalıcı olarak düşürmek oluyor"

ÖNCEKİ HABERLER
Bakırhan: Sürecin şeffaflığı Meclis eliyle sağlanmalı
Bakırhan: Sürecin şeffaflığı Meclis eliyle sağlanmalı
Fahrettin Altun: Türkiye Filistin'in gür sesi olmaya devam edecek
Fahrettin Altun: Türkiye Filistin'in gür sesi olmaya devam edecek
20 kişi gözaltına alınmıştı! İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
20 kişi gözaltına alınmıştı! İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Bu hafta 9 film vizyona girecek
İşte Netanyahu'nun saldırıları durdurma şartları!
İşte Netanyahu'nun saldırıları durdurma şartları!
Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyon kutlamasına katılacak sanatçılar belli oldu
Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyon kutlamasına katılacak sanatçılar belli oldu
Giresun'da tehlikeli deneme feci bitti! 38 yaşında hayatını kaybetti
Giresun'da tehlikeli deneme feci bitti! 38 yaşında hayatını kaybetti
Thodex dolandırıcısı Faruk Özer de dolandırıldı! Şikayetçi oldu
Thodex dolandırıcısı Faruk Özer de dolandırıldı! Şikayetçi oldu
İBB'den 'Çözüm Merkezi' iddialarına yalanlama: “Asılsız ve mesnetsiz”
İBB'den 'Çözüm Merkezi' iddialarına yalanlama: “Asılsız ve mesnetsiz”
Aytemiz'den 275 lira ParafPara kampanyası
Aytemiz'den 275 lira ParafPara kampanyası
Uçakta yarı oturur koltuk dönemi başlıyor!
Uçakta yarı oturur koltuk dönemi başlıyor!
Süper Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı