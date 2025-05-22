Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, İsralli 2 bakana 'kesinlikle terörist' dedi

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’i "terörist" olarak nitelendirdi.

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Olmert, yerel “103 FM” radyosuna yaptığı açıklamalarda, "hükümetin taşkınlıklarına ve kibrine bir son verilmesi" çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların başarılı olacağına dair hiçbir umut bulunmadığını ifade eden Olmert, "Ben-Gvir ve Smotrich adlı iki teröristin yürüttüğü politikanın bir an önce sona erdirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kendisine “Onlar birer terörist mi?” diye sorulduğunda Olmert, “Evet, kesinlikle teröristler.” yanıtını verdi.

Olmert, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirerek, "Bu, amacı olmayan ve başarı umudu olmayan, daha çok aldatmaca ve kibirli, temelsiz bir övünme savaşıdır." dedi.

Olmert, İsrail ordusunun saldırılarıyla hem İsrailli esirlerin kaybının daha da yaklaştığını ve İsrail askerlerinin ölümüne yol açtığını hem de Filistinliler arasında da çok sayıda ölü ve yaralı meydana geldiğini ifade etti.

İsrailli esirleri kurtarmanın riske edildiğine dikkati çeken Olmert, Gazze saldırılarının başarı şansı olmadığını vurguladı.

İsrail radyosuna göre, Ben-Gvir de yaptığı açıklamada, Olmert'i eleştirerek, "Hüküm giymiş bir suçlu olan Olmert'in, hükümet bakanlığını terörist olarak tanımlaması şaşırtıcı değil." dedi.

Ben-Gvir, "Serbest bırakılan mahkumun kendini rehabilite etmesi ve yayında saçma sapan şeyler söylemeyi bırakması onun için daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk suçlamasıyla mahkum edilmesinin ardından Olmert, 16 ay hapis yattı ve İsrail'de yolsuzluk suçlamasıyla hapse atılan ilk başbakan oldu. Mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu da şu anda yolsuzluk suçlamasıyla yargılanıyor.