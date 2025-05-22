Microsoft, Gazze ve Filistin sansürü! Şirket e-postaları engelleniyor

Amerikan teknoloji devi Microsoft, "Filistin", "Gazze" ve "soykırım" terimlerini içeren şirket e-postalarının alıcılara ulaşmasını engellemeye başladı.

Abone ol

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre Microsoft çalışanları, bazı e-postalarının alıcılara ulaşmadığını fark etti.

Bunun üzerine gönderdikleri e-postalarda inceleme yapan çalışanlar, şirketin "Filistin", "Gazze" ve "soykırım" gibi çeşitli terimler içeren e-postaların şirket içindeki ve dışındaki alıcılara gönderilmesinin engellendiğini oraya koydu.

Öte yandan Microsoft, şirket içinde "siyasi içerikli e-postaları" azaltmak için böyle bir uygulamaya gittiğini doğruladı.

Microsoft çalışanları tepki göstermişti

Bazı Microsoft çalışanları, 50. yıl dönümü partisinde şirketin İsrail'e sağladığı hizmetlere tepki göstermişti.

Microsoft AI'ın üst düzey yöneticisi (CEO) Mustafa Süleyman'ın, şirketin 50. yıl dönümü partisinde yaptığı konuşma, Microsoft'un İsrail ile anlaşmalarını protesto eden çalışanlar tarafından yarıda kesilmişti.

Seyircilerin arasından sahneye yaklaşan Microsoft çalışanı İbtihal Aboussad, sahnedeki Süleyman'a seslenerek "Yapay zekayı iyilik için kullanmayı önemsediğini iddia ediyorsun ama Microsoft, İsrail ordusuna yapay zeka silahları satıyor. 50 bin insan öldü ve Microsoft, bölgemizdeki bu soykırımı destekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Associated Press tarafından 2025'in başlarında yapılan araştırma, Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerinin, Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığını ortaya çıkarmıştı.