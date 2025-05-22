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Marmaris'te mesire alanı için yüzlerce çam ağacı kesildi iddiasına ilişkin açıklama

Marmaris'te mesire alanı için yüzlerce çam ağacı kesildi iddiasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Karaca köyünde yapılmak istenen mesire alanı için yüzlerce çam ağacı kesildi" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "orman tahribatı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı, bölgedeki çalışmaların izinli doğal gaz hattı projesiyle ilgili olduğu belirtildi.

Söz konusu alanda, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından yürütülen doğal gaz boru hattı, pig istasyonu ve yol çalışmaları kapsamında, Orman Genel Müdürlüğünden yasal izin alınarak çalışma yapıldığı aktarılan açıklamada, "Çalışmalar, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluğundaki sahada, sadece proje güzergahında bulunan ve çalışmalara engel teşkil eden ağaçların kontrollü şekilde kaldırılması/nakledilmesiyle sınırlıdır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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