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Baba ile 14 yaşındaki oğlunun cesedi bulunmuştu! Yeni gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Baba ile 14 yaşındaki oğlunun cesedi bulunmuştu! Yeni gelişme

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki yanmış kamyonette baba Remzi B. (49) ve oğlu Muhammet B'nin (14) cesetlerinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi.

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Olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 7'ye çıktı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Sur ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta yanmış kamyonette baba Remzi B. ve oğlu Muhammet B'nin cesetlerinin bulunmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 20 Mayıs'ta 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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