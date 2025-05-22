Kızını boğarak öldürdü savunmasında böyle söyledi: "Gram gram ölüyorum"

İzmir'de uyuşturucu madde bağımlısı kızını boğarak öldüren sanık, yeniden yargılama sonucu 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kızı Zeynep Vural'ı öldüren anne Ayşe Vural'ın ifadesi ibretlikti. Uyuşturcu bağımlılığı öncesinde kızının bambaşka biri olduğunu söyleyen anne, "Bizim evimize düşen yıldırım hiçbir eve düşmesin. Ben karıncayı bile inciten biri değilim. Suça meyilli biri değilim. Evimizin ipini uyuşturucu çekti." dedi.

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İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ayşe Vural, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen anne Vural, yaşadıklarının çok zor olduğunu belirterek şunları söyledi:

-"Bizim evimize düşen yıldırım hiçbir eve düşmesin. Ben karıncayı bile inciten biri değilim. Suça meyilli biri değilim. Evimizin ipini uyuşturucu çekti. Kızım uyuşturucudan önce bambaşka birisiydi.

-Ciğerim yanıyor. Cezaevinde uyuşturucu satıcılarını gördükçe gram gram ölüyorum.

-Hiçbir karar içimdeki acıyı bitiremez ama en azından nefes almak istiyorum."

Söz verilen Vural'ın avukatı Mehmet Ali Orman ise müvekkilinin sürekli suç işleyen ve işlemeye meyilli biri olmadığını belirterek, hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ayşe Vural'ın, kızı Zeynep Vural'ı "kasten öldürme" suçundan önce 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet daha sonra iyi hal ve suçu tahrik altında işlediği gerekçesiyle indirim uygulayarak sanığın 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.